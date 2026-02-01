Что известно о восстановлении старого дома?

Одним из таких проектов стал заброшенный дом ее бабушки и дедушки в Винницкой области. Об этом Валентина Березовская рассказала в тиктоке.

Валентина подробно показала процесс реставрации и результат, который вызвал активное обсуждение в сети.

Сколько времени и денег нужно на ремонт старого дома в селе? Говорю по собственному опыту, потому что мы с мужем подписались на такую авантюру еще в конце 2023 года,

– рассказывает женщина.

По ее словам, дом имеет для нее особую ценность, ведь его возводили ее дедушка и бабушка собственноручно. Желание развалить дом у нее не было, потому что над ним тяжело работали. "Каждый камень дедушка сам выбил, привез и поставил туда, где он уже лежит 80 лет без единой трещины", – объясняет Валентина.

Во время реставрации владельцы пытались сохранить атмосферу дома, однако технические изменения были неизбежны. "Заменили крышу, окна, двери, потому что это необходимо. Завели воду, сделали разводку на душевую и кухню", – добавляет женщина. Единственное, что изменилось в целостности стен – еще появление дополнительных дверей, чтобы был выход на террасу. Кроме того, полностью перестроили старую веранду.

Полный ремонт дома с нуля до состояния, когда уже можно завозить мебель, обошелся в 35 тысяч евро и длился примерно полтора года.

Как на обновленный дом отреагировали в сети?

В комментариях пользователи активно делятся впечатлениями: кто-то хвалит результат и поражен, что ремонт обошелся именно в такую сумму, кто-то же ставит под вопрос целесообразность вложений в сельский дом. Однако много и восторженных комментариев и признаний о собственных мечтах завершить ремонт в подобных домах.

Заметим, что согласно данным OLX Недвижимость по состоянию на 1 февраля 2026 года дома в Винницкой области можно купить от 8 до 200 тысяч долларов, все зависит от расположения, размера и состояния жилья.

Что известно о других случаях восстановления старых домов?

Два года назад Елена с семьей переехала из города в село и купила земельный участок со старым домом. Сначала дом выглядел как "строительный вагончик", но семья начала его ремонтировать для жизни. Они отремонтировали старый дом, обустроили ванную и сад, где бегают камерунские козы. В планах пары – построить новый дом весной.

Украинка переехала из города в деревню и купила старый дом за 800 долларов в 20 километрах от города. Дом более 14 лет стоял заброшенным – без газа, воды и отопления, поэтому супругам пришлось восстанавливать все с нуля. Несмотря на сложные условия, они постепенно обустраивают жилье: уже отремонтировали детскую, кухню, ванную и несколько комнат. Также пара упорядочила двор.