Сколько надо откладывать на однокомнатную квартиру в Украине?

О том, где накопить деньги на собственное жилье удастся быстрее, а где времени нужно больше всего, говорится на портале ЛУН.

Меньше всего времени, чтобы накопить на собственную квартиру, отдавая на это всю среднюю зарплату, нужно в таких городах:

Запорожье – 2,5 года;

Николаев – 3,3 года;

Харьков – 3,4 года;

Сумы – 4,1 года;

Днепр – 4,5 года.

Зато больше всего времени на это нужно в городах:

Черновцы – 7,9 года;

Ровно – 8,1 года;

Львов – 8,4 года;

Ужгород – 8,4 года;

Луцк – 8,5 года.

Сколько надо откладывать на двух- и трехкомнатные квартиры в Украине?

Чтобы отложить на двухкомнатную квартиру в Украине, нужно от 3,5 года до 12,5. Меньше всего времени на это нужно в Запорожье и Херсоне – 3,5 и 4,1 года соответственно. А больше всего в Киеве и Ужгороде – 12,2 и 12,5 года.

Чтобы накопить деньги на трехкомнатное жилье, нужно от 5 до почти 18 лет. Меньше всего времени на это понадобится в Херсоне и Запорожье – 4,8 и 5,1 года соответственно. А больше всего – в Ужгороде и Киеве – 15,9 и 17,8 года соответственно.

Какая средняя зарплата в Украине?

Госстат обнародовал данные о рынке труда за декабрь 2025 года, которые свидетельствуют о заметном росте доходов украинцев несмотря на военные вызовы. Средняя заработная плата в стране достигла 30 926 гривен, увеличившись за месяц на 13,8%.

Самые высокие зарплаты традиционно зафиксировали в столице и отдельных регионах: в Киеве – 48 449 гривен, в Луганской области – 45 160 гривен, в Киевской области – 31 200 гривен. В то же время самые низкие показатели остаются в Кировоградской, Черновицкой и Черниговской областях. Там средние зарплаты колеблются в пределах 22 – 23 тысяч гривен.

Сколько собирать на жилье в странах Европы?

Цены на жилье в Польше существенно отличаются в зависимости от города и локации, а самые высокие они в Варшаве и Гданьске. Даже при условии откладывания всей зарплаты накопления на квартиру площадью 50 квадратов продолжается годами. В Варшаве на жилье в центре нужно 12,6 года, на окраинах – почти 8 лет. В других крупных городах сроки накопления обычно колеблются от 5 до 13 лет.

В Германии дольше всего придется копить на жилье в центральных районах Мюнхена, а меньше всего – в Дортмунде за его пределами. Например, квартира площадью 50 квадратов в центре Берлина требует около 10 лет зарплаты, а за городом – 6,8 года.