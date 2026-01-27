Зачем нужен государственный реестр?

Государственный реестр прав на недвижимое имущество является официальной электронной базой, в которой содержится информация о владельцах жилья, сообщает Верховная Рада.

Именно эти данные признаются государством как подтверждение права собственности при любых юридических действиях. Нотариусы, банки, государственные регистраторы и суды пользуются исключительно информацией из реестра.

Какие риски может повлечь отсутствие записи?

Самая большая проблема заключается в том, что бумажные документы, выданные много лет назад, могут не быть внесены в электронную систему. В таком случае государство не видит актуального владельца объекта, даже если человек имеет договор или свидетельство на руках.

Обратите внимание! Особенно проверить документы необходимо владельцам жилья, которое оформлено до 2013 года, то есть до года введения Государственного реестра.

Если сведения отсутствуют или устаревшие, жилье почти невозможно:

Фактически реестр является главным источником проверки юридической чистоты недвижимости.

Также отсутствие записи может заинтересовать мошенников, которые пользуются пробелами в учете и пытаются незаконно переоформить недвижимость. Восстановление прав в таких ситуациях требует времени и дополнительных затрат.

Что надо сделать, чтобы проверить?

Владелец может заказать выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Сделать это можно через нотариуса или с помощью электронного сервиса Дии. В выписке будет указано владельца, характеристики объекта и наличие возможных обременений.

Важно! Электронная версия выписки из Государственного реестра стоит около 30 гривен, бумажная версия – 80 гривен. Но это только административный сбор за предоставление информации из реестра, например, услуги нотариуса могут увеличить общую сумму расходов.

Если информация отсутствует или содержит ошибки, нужно обратиться к государственному регистратору или нотариусу для внесения правильных данных на основании имеющихся документов о праве собственности. Такая проверка помогает заблаговременно устранить проблемы и обезопасить свое имущество от юридических рисков.

