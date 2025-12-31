Какие документы нужны для наследования недвижимости в 2026 году?

Чтобы получить в наследство квартиру, дом или земельный участок, наследник должен обратиться к нотариусу с документами, пишет 24 Канал со ссылкой на ЦНАП.

Важно! Для принятия наследства закон устанавливает четкий срок. Наследник имеет право 6 месяцев со дня смерти владельца имущества, чтобы подать заявление нотариусу. Это правило одинаково действует для квартир, домов и земельных участков.

Наследник обязательно должен предоставить пакет документов:

Свидетельство о смерти наследодателя;

Паспорт наследника;

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

Справка о последнем месте жительства умершего;

Документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем;

Завещание, если оно было составлено;

Заявление о принятии наследства.

Также в 2026 году будут обращать внимание на документы, что подтверждающие право собственности на любую недвижимость. Речь идет о договорах купли-продажи, дарения или наследстве. Без свидетельства о праве собственности нотариус не сможет открыть наследственное дело.

Почему без документов квартиру не унаследовать?

Недвижимость входит в состав наследства только при условии, что право собственности на нее было надлежащим образом оформлено. Если квартира или дом не были зарегистрированы в государственных реестрах, наследники могут столкнуться с отказом в оформлении наследства.

В таких случаях придется дополнительно устанавливать право собственности через суд, отмечается в Гражданском кодексе Украины. Это значительно затягивает процесс и увеличивает финансовые затраты. Именно поэтому нотариусы советуют заранее проверять наличие всех документов на недвижимость еще до подачи заявления.

Какие сроки нельзя пропустить при оформлении наследства?

Пропуск срока в 6 месяцев означает, что оформление права собственности на недвижимость станет возможным только через суд. Даже если наследник фактически пользуется жильем, без своевременного заявления он не приобретет юридический статус владельца.

Можно ли получить недвижимость без завещания?