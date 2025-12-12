Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля в наследстве, которая переходит определенным лицам даже при наличии завещания, гарантирована законом, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

Это правило применяется в случаях, когда наследодатель завещал все жилье другому человеку или ограничил права близких родственников. Обязательная доля может касаться квартиры, дома или части права собственности на недвижимость.

Кто имеет право на жилье несмотря на завещание?

К обязательным наследникам, которые имеют право на наследство независимо от завещания, относятся:

несовершеннолетние дети наследодателя;

совершеннолетние дети, которые являются нетрудоспособными;

нетрудоспособный муж или жена умершего;

нетрудоспособные родители наследодателя.

Именно эти лица не могут быть полностью отстранены от наследования жилья, даже если завещание составлено в пользу других наследников или посторонних лиц.

Кого считают нетрудоспособным наследником?

Важно! Нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие установленную инвалидность. Ключевым является момент раздела наследства, этот статус должен уже быть.

Для реализации права на жилье несмотря на завещание важным является статус нетрудоспособности. Если инвалидность или право на пенсию возникли уже после открытия наследства, оснований для получения обязательной доли в наследстве не будет.

Какой размер обязательной доли в жилье?

Размер обязательной доли составляет не менее половины той доли, которую наследник получил бы в случае наследования по закону, отмечает адвокат Андрей Богомаз.

Для этого сначала определяется круг наследников без учета завещания, а уже после этого рассчитывается минимальная гарантированная часть.

Если в наследство входит квартира или дом, обязательная доля оформляется как часть права собственности на жилье, а не как денежная компенсация по умолчанию.

Можно ли потерять право на обязательную долю?

Наследник может добровольно отказаться от права наследства, подав соответствующее заявление нотариусу. В исключительных случаях суд может уменьшить размер обязательной доли, учитывая поведение наследника и характер его отношений с наследодателем.

