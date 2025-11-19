Кто имеет право на наследование в первую очередь?

Закон определяет круг лиц, которые поочередно могут получить право на наследство, пишет 24 Канал со ссылкой на адвокатские бюро.

Адвокат Сергей Лысенко отмечает, что прежде всего право на квартиру имеют наследники первой очереди – дети, муж или жена, а также родители умершего. Но если владелец не оставил завещание.

Важно! Квартира должна быть приватизированной. Если квартира неприватизированная, ее владельцем является государство или коммунальный жилой фонд. Такую квартиру жители не могут дарить, обменивать или передавать по наследству.

В случае отсутствия наследников первой очереди к наследованию переходят родственники второй очереди – родные братья и сестры, бабушки и дедушки. Если нет и их, право переходит к следующим очередям вплоть до пятой.

Обратите внимание! Каждая следующая очередь вступает в наследование только тогда, когда нет предыдущей или когда все наследники предыдущей очереди отказались от своих прав.

Как работает наследование по завещанию?

Завещание позволяет владельцу самостоятельно определить, кому передать квартиру после смерти. Это может быть любое лицо – родственник или посторонний человек. Завещание имеет преимущество над законом, если оно оформлено правильно и не оспорено.

Однако существует понятие обязательной доли. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособный муж или жена – имеют право на половину своей законной доли, даже если в завещании они не упомянуты. Поэтому воля владельца не может полностью лишить их имущественных прав.

Какие сроки подачи заявления о принятии наследства?

Важно! Чтобы получить квартиру, наследник должен подать заявку нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти владельца. Если подать заявку не удалось, придется обращаться в суд и доказывать уважительность причины. Если ни один из наследников не подал заявление вовремя, квартира может перейти в собственность общины или государства.

Процедура включает в себя:

подачу документов;

подтверждение родственных связей;

проверку прав собственности;

оформление свидетельства о праве на наследство.

Только после этого новый владелец может зарегистрировать право на квартиру в государственном реестре.

Что делать, если между наследниками возник конфликт?

Спорные ситуации происходят часто, если завещание имеет противоречивые положения. В таких случаях дело решается через суд, который устанавливает действительность завещания, определяет круг наследников или распределяет доли.

До обращения в суд важно собрать все документы, которые подтверждают право на наследование и факт родственных связей.

