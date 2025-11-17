Пока житель не подал документы на приватизацию – жилье юридически не считается частной собственностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Когда квартира считается неприватизированной?

Если квартира остается в государственном или коммунальном жилищном фонде, она считается неприватизированной. Обычно такое жилье предоставляют по договору найма или как социальное.

Кто является владельцем неприватизированной квартиры?

Неприватизированная квартира всегда принадлежит государству или местной общине. Такие квартиры входят в жилищный фонд, а соответствующие органы власти ведут учет, отвечают за предоставление жилья и принимают решение о его дальнейшей передаче в собственность.

Житель неприватизированной квартиры пользуется жильем, но не владеет им. Даже если семья проживает там десятки лет, без подачи документов на приватизацию, квартира остается собственностью государства.

До момента приватизации жильцы не могут:

продавать или дарить квартиру;

обменивать ее как собственное жилье;

передавать по наследству;

использовать как залог или иной вид имущественного обеспечения.

Какие права имеют жители неприватизированной квартиры?

По Конституции Украины, человек, который проживает в неприватизированной квартире, имеет право:

проживать в ней постоянно;

регистрировать место жительства;

пользоваться жильем в соответствии с условиями.

Можно ли приватизировать квартиру бесплатно?