Кто может стать на квартирный учет?

Постановка на учет доступна для людей, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица и не имеют собственного жилья или проживают в помещении, которое разрушено или непригодно для жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

Обратите внимание! Первоочередное право на учет имеют многодетные семьи, беременные женщины, лица с инвалидностью и люди пенсионного возраста. Даже если вы сменили место жительства, но остаетесь ВПЛ, это не является помехой для квартирного учета.

Где и как подавать заявление?

Заявление на постановку на квартирный учет можно подать в орган социальной защиты населения по месту фактического пребывания или в исполнительный орган местного совета или районной или областной военной администрации.

Обращаться можно лично или через уполномоченного представителя. Важно помнить, что решение о постановке на учет или отказе принимается в течение одного рабочего день после подачи документов.

Какие документы нужны?

Для постановки на учет нужно:

подать заявление;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность и гражданство Украины;

справку ВПЛ.

Кроме того, необходимо предоставить документы, подтверждающие состав семьи, такие как свидетельства о рождении детей или свидетельство о браке, и подтверждение первоочередного права, например, справки об инвалидности, многодетность или акт обследования жилья, если оно разрушено или непригодно для проживания.

Почему могут отказать?

Включить в список могут только тех, чьи жилищные условия не соответствуют нормам, жилье находится на временно оккупированных территориях и разрушено.

Отказать могут если документы неправильные или представлены не все. Жилье предоставляется временно – обычно на год с возможностью продления, если статус ВПЛ остается, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

Каких советов следует придерживаться?

Чтобы процесс постановки на квартирный учет прошел без нервов, стоит прежде всего проверить, внесены ли вы в базу ВПЛ. Также важно сохранять документы, подтверждающие состояние жилья, которое оставили, особенно если оно разрушено или непригодно для проживания.

Важно! Заявление следует подавать именно по месту фактического пребывания, а все копии документов проверять на правильность и соответствие оригиналам. Необходимо получить подтверждение регистрации вашего заявления, ведь это является официальным доказательством обращения.

Избегайте устных договоренностей без документального подтверждения, а в случае отказа помните, что имеете право обжаловать решение, в частности через административный суд.

Кто может получить бесплатное жилье?

В 2025 году социальное жилье могут получить люди с инвалидностью, сироты, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и другие категории, которые не имеют собственного жилья или находятся в сложных условиях.