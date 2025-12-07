Кто имеет право на такую помощь?

Сейчас начали реализовывать первый этап этой программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Расширяем поддержку жильем для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. С 1 декабря ВПО с ВОТ, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, смогут подать заявление на жилищный ваучер номиналом 2 миллиона гривен через Дию.

Обратите внимание! Речь идет о лицах, которые получили статус лица с инвалидностью вследствие войны с 2014 года.

Кроме указанных требований, также нужно, чтобы лицо, которая претендует на эту помощь:

имело подтверждение о проживании ранее на ВОТ;

имело актуальную справку ВПЛ, где указан адрес фактического проживания на подконтрольной Украине территории;

не имело другого жилья на подконтрольной Украине территории;

Важно! Исключением из этого правила является непогашенная ипотека и жилье, находящееся в зоне боевых действий.

не получало жилищную поддержку через другие программы;

не имело действующих заявлений по программе "еВидновлення".

Как можно потратить ваучер на жилье?

Ваучер нужно использовать в течение 5 лет после получения. С помощью него можно:

инвестировать в строительство;

погасить ипотеку;

также его можно использовать как первый взнос.

Нужно знать! После того, как жилье будет приобретено, на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение. Таким образом государство хочет "защитить себя" от нецелевого использования помощи, сообщает Дия.

Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий. Наша цель – чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, которые потеряли свои дома из-за войны,

– говорит Свириденко.

Что еще важно об этой программе?

Кроме лица, которое подает заявку, также правило о наличии жилья и получении помощи от государства, распространяется на некоторых родных. Речь идет о жене и детях.

Этот ваучер не компенсирует разрушенное или поврежденное жилье на ВОТ. Право собственности на временно оккупированной территории также не отменяется.

Обратите внимание! Эти деньги поступают безналично на счет продавца или банка.