Что платит покупатель?

При покупке квартиры в 2025 году покупатель берет на себя основные финансовые обязательства, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

1% в Пенсионный фонд Украины. Это обязательный взнос, без которого нотариус не зарегистрирует право собственности. В 2025 году ставка остается фиксированной и применяется к операциям на вторичном рынке.

Государственная пошлина. Ставка государственной пошлины за удостоверение договора купли-продажи обычно составляет 1% от стоимости квартиры. Несмотря на то, что закон позволяет сторонам обсудить, кто именно платит пошлину, в большинстве случаев это платит покупатель.

Административные платежи. Они охватывают расходы за регистрационные действия, внесение данных в государственные реестры и формирование необходимых выписок. Административные платежи часто включают в общий пакет услуг нотариуса, но могут оплачиваться отдельно.

Каких налогов можно избежать?

В 2025 году предусмотрены исключения, при которых покупатель может не платить 1% взноса в Пенсионный фонд, отмечают в Верховной Радеі.

Льгота действует для:

тех, кто покупает жилье впервые и никогда не имел в собственности другой недвижимости;

тех, кто находится в государственной очереди на получение жилья;

инвесторов в новое строительство. Если покупатель приобретает жилье в новостройке, а не на вторичном рынке, пенсионный взнос не уплачивается.

Часть нотариусов продолжает требовать оплату взноса. Но после покупки квартиры и подписания договора можно подать заявление на возврат средств.

Есть ли дополнительные расходы?

Расходы на нотариуса остаются одной из ключевых статей бюджета покупателя. В большинстве случаев именно покупатель оплачивает нотариальные действия.

Важно! В 2025 году стоимость сопровождения сделки колеблется от 5 000 до 15 000 гривен или составляет от 0,5% от стоимости жилья, в зависимости от региона и сложности сделки.

В дополнительные расходы также могут входить копии документов, выписки из реестров, услуги по ускоренной регистрации и другие технические операции. Эти платежи зависят от конкретного нотариуса и условий сделки и часто влияют на финальную сумму, которую тратит покупатель.

Что платит продавец при продаже квартиры?