Кто имеет право на возврат пенсионного сбора?
Возврат 1% пенсионного сбора доступно для тех, кто оплатил его ошибочно, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Существует несколько вариантов когда при покупке жилья можно не платить налог. Чтобы не возникали лишние проблемы, лучше заранее проверить нужно ли вам платить 1%.
Какие документы нужно подготовить для возврата?
Чтобы оформить возврат сбора, следует подготовить стандартный пакет документов:
- заявление о возврате;
- копию договора купли-продажи;
- квитанции или платежные документы об уплате 1%;
- документы, подтверждающие основания для возврата.
Важно! В некоторых случаях требуются дополнительные документы, например, справка об отсутствии ранее приобретенного права собственности на жилье. Правильная подготовка документов сокращает время рассмотрения и повышает шансы на успешный возврат средств.
Куда и как подавать заявление?
Заявление и пакет документов подают в территориальное управление Пенсионного фонда по месту жительства. Это можно сделать лично или отправить по почте с описью вложения, отмечают в Главном управлении Пенсионного фонда.
После проверки представленных документов Пенсионный фонд инициирует перерасчет средств. Важно сохранять копии всех документов и корреспонденции, чтобы иметь доказательства в случае необходимости.
Сколько времени длится процедура и можно ли обжаловать отказ?
Продолжительность процедуры возврата зависит от объема проверки и сложности дела.
Важно! В случае отказа плательщик может подать дополнительные документы или обжаловать решение в соответствии с установленным законодательством порядком. Обращение в суд или повторная подача заявления возможны только при наличии полного пакета доказательных документов.
Нужна ли помощь нотариуса или юриста?
Нотариус подтверждает факт уплаты сбора при оформлении договора купли-продажи. В сложных случаях или при нетипичных основаниях для возврата средств целесообразно привлечь юриста. Это помогает правильно подготовить заявление и пакет документов, что ускоряет процесс и снижает риск отказа.
Кто может не платить 1% при покупке жилья?
Граждане, которые покупают жилье впервые, находятся в официальной очереди на получение жилья или инвестируют в новостройки, могут не платить 1% в Пенсионный фонд.
Для освобождения от уплаты необходимо предоставить соответствующие документы нотариусу, но некоторые нотариусы все еще могут требовать квитанцию об уплате.