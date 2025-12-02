Хто має право на повернення пенсійного збору?

Повернення 1% пенсійного збору доступне для тих, хто сплатив його помилково, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Існує декілька варіантів коли при купівлі житла можна не платити податок. Щоб не виникали зайві проблеми, краще заздалегідь перевірити чи потрібно вам сплачувати 1%.

Які документи потрібно підготувати для повернення?

Щоб оформити повернення збору, слід підготувати стандартний пакет документів:

заяву про повернення;

копію договору купівлі-продажу;

квитанції або платіжні документи про сплату 1%;

документи, що підтверджують підстави для повернення.

Важливо! У деяких випадках потрібні додаткові документи, наприклад, довідка про відсутність раніше набутого права власності на житло. Правильна підготовка документів скорочує час розгляду та підвищує шанси на успішне повернення коштів.

Куди і як подавати заяву?

Заяву та пакет документів подають до територіального управління Пенсійного фонду за місцем проживання. Це можна зробити особисто або надіслати поштою з описом вкладення, зазначають у Головному управлінні Пенсійного фонду.

Після перевірки поданих документів Пенсійний фонд ініціює перерахунок коштів. Важливо зберігати копії всіх документів та кореспонденції, щоб мати докази у разі потреби.

Скільки часу триває процедура і чи можна оскаржити відмову?

Тривалість процедури повернення залежить від обсягу перевірки та складності справи.

Важливо! У разі відмови платник може подати додаткові документи або оскаржити рішення відповідно до встановленого законодавством порядку. Звернення до суду або повторна подача заяви можливі лише при наявності повного пакета доказових документів.

Чи потрібна допомога нотаріуса або юриста?

Нотаріус підтверджує факт сплати збору під час оформлення договору купівлі-продажу. У складних випадках або при нетипових підставах для повернення коштів доцільно залучити юриста. Це допомагає правильно підготувати заяву та пакет документів, що прискорює процес та знижує ризик відмови.

Хто може не сплачувати 1% під час купівлі житла?