В чому полягають недоліки фінансування "єОселі"?

Першочергово, недолік "єОселі" полягає в тому, що, якщо ви хочете отримати компенсацію від Мінсоцполітики, то житло має коштувати менш як 2 мільйони гривень, пише 24 Канал.

Читайте також Яку будівлю в Одесі вважають найдавнішою: чому вона отримала цей статус лише нещодавно

Як сказав у коментарі 24 Каналу – голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов, цей критерій абсолютно не відповідає реальній вартості житла у великих українських містах. Адже там нерухомість коштує значно більше.

Євген Фаворов Голова Української асоціації девелоперів Програма залишається дієвою лише для обмеженого сегмента житла з мінімальною ціною, площею та обмеженою географією. До прикладу, у Києві покупець повинен внести 30 – 45% від вартості квартири, бо частину ціни держава не профінансує через обмеження граничної вартості та вимоги щодо розміру першого внеску.

Зверніть увагу! За умовами "єОселі", якщо вартість одного квадратного метра житла квартири перевищує максимально допустиму, то різницю має сплачувати покупець при внесенні першого платежу.

Чому зриваються угоди за "єОселею"?

Експерт з нерухомості Юрій Піта розповів 24 Каналу, що вагомим недоліком "єОселі" є нестабільність фінансування. Річ у тім, що така непередбачуваність збільшує ризики.

Юрій Піта Рієлтор, виконавчий директор Асоціації фахівців з нерухомості України Це час і ризики. Продавець не готовий чекати пів року, доки з'явиться фінансування, і покупець не може розрахуватися. Це відштовхує від цієї програми. Останні пів року такої проблеми ми не спостерігаємо, гроші там з'явилися, проте така проблема існувала в певний період. Перерв фінансування бажано не допускати.

Також експерт каже, що "єОселя" не враховує обов'язкові витрати: на оздоблення та ремонт. А такі видатки можуть сягати:

12 – 16 тисяч гривень на квадратний метр, а це приблизно – 10 – 20% від загальної вартості житла;

на вторинному ринку, своєю чергою, цих витрат можна уникнути.

Постійно змінюють вимоги до житла, його віку. Програма зараз вже більше налаштована на купівлю первинної нерухомості. На вторинному ринку важче шукати об'єкти й запропонувати, тому що це три роки й не більше має бути будинку, а таких у нас все ж таки менше,

– наголосив Юрій.

Що ще важливо знати про "єОселю" зараз?