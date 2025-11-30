В чем заключаются недостатки финансирования "еОсели"?

Первоначально, недостаток "еОсели" заключается в том, что, если вы хотите получить компенсацию от Минсоцполитики, то жилье должно стоить менее 2 миллионов гривен, пишет 24 Канал.

Как сказал в комментарии 24 Каналу – председатель Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, этот критерий абсолютно не соответствует реальной стоимости жилья в крупных украинских городах. Ведь там недвижимость стоит значительно больше.

Евгений Фаворов Глава Украинской ассоциации девелоперов Программа остается действенной только для ограниченного сегмента жилья с минимальной ценой, площадью и ограниченной географией. К примеру, в Киеве покупатель должен внести 30 – 45% от стоимости квартиры, потому что часть цены государство не профинансирует из-за ограничения предельной стоимости и требования по размеру первого взноса.

Обратите внимание! По условиям "еОсели", если стоимость одного квадратного метра жилья квартиры превышает максимально допустимую, то разницу должен платить покупатель при внесении первого платежа.

Почему срываются сделки по "еОсели"?

Эксперт по недвижимости Юрий Пита рассказал 24 Каналу, что весомым недостатком "еОсели" является нестабильность финансирования. Дело в том, что такая непредсказуемость увеличивает риски.

Юрий Пита Риэлтор, исполнительный директор Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Это время и риски. Продавец не готов ждать полгода, пока появится финансирование, и покупатель не может рассчитаться. Это отталкивает от этой программы. Последние полгода такой проблемы мы не наблюдаем, деньги там появились, однако такая проблема существовала в определенный период. Перерывов финансирования желательно не допускать.

Также эксперт говорит, что "еОселя" не учитывает обязательные расходы: на отделку и ремонт. А такие расходы могут достигать:

12 – 16 тысяч гривен на квадратный метр, а это примерно – 10 – 20% от общей стоимости жилья;

на вторичном рынке, свою очередь, этих расходов можно избежать.

Постоянно меняют требования к жилью, его возраста. Программа сейчас уже больше настроена на покупку первичной недвижимости. На вторичном рынке труднее искать объекты и предложить, потому что это три года и не более должно быть дома, а таких у нас все же меньше,

– отметил Юрий.

Что еще важно знать о "еОселя" сейчас?