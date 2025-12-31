Які документи потрібні для спадкування нерухомості у 2026 році?

Щоб отримати у спадок квартиру, будинок або земельну ділянку, спадкоємець має звернутися до нотаріуса із документами, пише 24 Канал з посиланням на ЦНАП.

Важливо! Для прийняття спадщини закон встановлює чіткий строк. Спадкоємець має 6 місяців з дня смерті власника майна, щоб подати заяву нотаріусу. Це правило однаково діє для квартир, будинків і земельних ділянок.

Спадкоємець обов'язково має надати пакет документів:

Свідоцтво про смерть спадкодавця;

Паспорт спадкоємця;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Довідка про останнє місце проживання померлого;

Документи, що підтверджують родинні зв'язки зі спадкодавцем;

Заповіт, якщо він був складений;

Заява про прийняття спадщини.

Також у 2026 році будуть звертати увагу на документи, що підтверджують право власності на будь-яку нерухомість. Йдеться про договори купівлі-продажу, дарування або спадщину. Без свідоцтва про право власності нотаріус не зможе відкрити спадкову справу.

Чому без документів квартиру не успадкувати?

Нерухомість входить до складу спадщини лише за умови, що право власності на неї було належно оформлене. Якщо квартира або будинок не були зареєстровані у державних реєстрах, спадкоємці можуть зіткнутися з відмовою в оформленні спадщини.

У таких випадках доведеться додатково встановлювати право власності через суд, зазначається у Цивільному кодексі України. Це значно затягує процес та збільшує фінансові витрати. Саме тому нотаріуси радять заздалегідь перевіряти наявність усіх документів на нерухомість ще до подання заяви.

Які строки не можна пропустити при оформленні спадщини?

Пропуск строку у 6 місяців означає, що оформлення права власності на нерухомість стане можливим лише через суд. Навіть якщо спадкоємець фактично користується житлом, без своєчасної заяви він не набуде юридичного статусу власника.

Чи можна отримати нерухомість без заповіту?