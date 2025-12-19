Кого можна вказати у заповіті?

Заповідач має право самостійно визначити спадкоємців, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Дивіться також Хто звільняється від сплати податку при продажі нерухомості у 2025 році

Заповісти нерухомість можна як близьким родичам, так і стороннім особам, з якими немає родинних зв'язків. Також є можливість передати майно громадським організаціям.

При цьому заповіт може повністю змінити стандартний порядок спадкування. Особи, які за законом належали б до спадкоємців, можуть не отримати майно, якщо вони не зазначені у документі. Виняток становлять лише ті, хто має гарантоване законом право на обов'язкову частку.

Які умови можна прописати для спадкоємця?

Заповіт може бути не лише розпорядженням про передачу майна, а й містити певні умови. Заповідач має право встановити вимоги, виконання яких є необхідним для отримання спадщини.

Найчастіше зазначають про:

здобуття освіти або завершення навчання;

проживання у конкретному житлі чи населеному пункті;

догляд за іншими членами родини;

утримання або збереження нерухомості;

інші дії, що не порушують прав людини.

Важливо! Умови не можуть суперечити закону чи обмежувати конституційні свободи. Якщо спадкоємець не виконує встановлені вимоги, це може стати підставою для судового спору.

Хто отримує спадщину, якщо заповіту немає?

За відсутності заповіту спадкування відбувається за законом. Майно розподіляється між родичами у визначеній черговості.

У першу чергу право на спадщину мають:

діти померлого;

чоловік або дружина;

батьки.

Якщо спадкоємців першої черги немає або вони відмовилися від спадщини, право переходить до родичів наступних черг – братів, сестер, бабусь, дідусів та інших родичів відповідно до закону.

Хто має право на обов'язкову частку у спадщині?