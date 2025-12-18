Коли можна продати нерухомість без податку?

Податковий кодекс передбачає звільнення від оподаткування доходу, отриманого від продажу житлової нерухомості, якщо дотримано кількох умов, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Протягом календарного року власник жодного разу не продавав будь-яку нерухомість. Якщо особа продає лише один об'єкт протягом зазначеного терміну, податки можна не сплачувати. Строк володіння нерухомістю понад три роки. Якщо власник володіє квартирою довгий термін, ставка ПДФО становить 0%. Строк володіння обчислюється з дати держреєстрації права власності. Нерухомість не використовувалась у підприємницькій діяльності. Якщо житло або земельна ділянка не здавалась в оренду, приміщення не використовувалось як офіс та не було внесено до активів ФОП, податок також не сплачується.

Чи діє правило трьох років для спадкового житла?

Для нерухомості, отриманої у спадок, діє виняток. У цьому випадку вимога щодо трирічного володіння не застосовується. Якщо спадкоємець продає житло вперше за рік, він звільняється від сплати податку незалежно від того, як довго об'єкт перебував у власності.

Це правило поширюється як на спадщину від близьких родичів, так і від інших осіб. Водночас податкові зобов'язання можуть виникати на етапі оформлення спадщини, але сам продаж у межах першої операції року не оподатковується.

Яке майно підпадає під податкове звільнення?

Пільга застосовується до:

квартир;

житлових будинків;

частин житлових будинків або квартир;

земельних ділянок у межах норм безоплатної передачі.

Коли податок при продажі нерухомості все ж доведеться сплатити?

Оподаткування виникає у кількох випадках. Насамперед це другий і кожен наступний продаж у межах одного року. У такій ситуації дохід обкладається ПДФО та військовим збором.

Податки також нараховуються, якщо майно перебувало у власності менше ніж три роки й не є спадковим. Окремо враховується статус об'єкта – комерційне використання автоматично позбавляє права на пільгу.

Що ще варто врахувати продавцю?