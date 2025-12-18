Когда можно продать недвижимость без налога?

Налоговый кодекс предусматривает освобождение от налогообложения дохода, полученного от продажи жилой недвижимости, если соблюдены несколько условий, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

В течение календарного года владелец ни разу не продавал любую недвижимость. Если лицо продает только один объект в течение указанного срока, налоги можно не платить. Срок владения недвижимостью более трех лет. Если владелец владеет квартирой долгий срок, ставка НДФЛ составляет 0%. Срок владения исчисляется с даты госрегистрации права собственности. Недвижимость не использовалась в предпринимательской деятельности. Если жилье или земельный участок не сдавался в аренду, помещение не использовалось как офис и не было внесено в активы ФЛП, налог также не уплачивается.

Действует ли правило трех лет для наследственного жилья?

Для недвижимости, полученной по наследству, действует исключение. В этом случае требование о трехлетнем владении не применяется. Если наследник продает жилье впервые за год, он освобождается от уплаты налога независимо от того, как долго объект находился в собственности.

Это правило распространяется как на наследство от близких родственников, так и от других лиц. В то же время налоговые обязательства могут возникать на этапе оформления наследства, но сама продажа в пределах первой операции года не облагается налогом.

Какое имущество подпадает под налоговое освобождение?

Льгота применяется к:

квартир;

жилых домов;

частей жилых домов или квартир;

земельных участков в пределах норм бесплатной передачи.

Когда налог при продаже недвижимости все же придется уплатить?

Налогообложение возникает в нескольких случаях. Прежде всего это вторая и каждая последующая продажа в пределах одного года. В такой ситуации доход облагается НДФЛ и военным сбором.

Налоги также начисляются, если имущество находилось в собственности менее трех лет и не является наследственным. Отдельно учитывается статус объекта – коммерческое использование автоматически лишает права на льготу.

Что еще стоит учесть продавцу?