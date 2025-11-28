Когда продавец может не платить налоги?

Налоговый кодекс предусматривает ряд условий, при которых продажа жилья не облагается налогом, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Продавец не платит налоги, если:

квартира находится в собственности более трех лет;

это первая продажа жилой недвижимости в текущем календарном году;

жилье не использовалось в предпринимательской деятельности.

Важно! Если все условия соблюдены, продавец не платит ни налог на доходы физических лиц, ни военный сбор.

Что платит продавец при продаже квартиры?

В случаях, когда хотя бы один из критериев отсутствует, используют стандартный режим налогообложения. Основные платежи это:

налог на доходы физических лиц – 5% от стоимости продажи;

военный сбор – 5% стоимости.

Есть ли дополнительные расходы при продаже квартиры?

Кроме налогов, в процессе оформления сделки возникают другие расходы, которые не являются налогами, но влияют на финальный размер расходов, отмечает адвокатское объединение.

К ним относятся:

оплата нотариальных услуг и оформление документов;

расходы на оценку недвижимости, если она нужна для сделки.

Конкретный размер этих платежей зависит от договоренностей между сторонами и тарифов нотариуса.

Важно! Налог 1% от стоимости жилья в Пенсионный фонд платит покупатель жилья, но оплата нотариальных услуг может меняться в зависимости от условий договора.

От чего зависит сумма, которую придется заплатить?

Финальная налоговая нагрузка определяется несколькими факторами:

сроком владения жильем;

количеством продаж в пределах одного календарного года;

статусом квартиры – наследственное имущество, объект арендного бизнеса и т.д;

происхождением права собственности и способом использования недвижимости.

Эти параметры влияют на то, может ли продавец претендовать на льготу или обязан уплатить все установленные законом налоги и сборы.

Кто может не платить 1% при покупке жилья?