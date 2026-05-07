Какие платежи покупатель платит при переоформлении дома?

После покупки дома новому владельцу приходится оплачивать сразу несколько обязательных платежей, отмечается в Налоговом кодексе.

При заключении договора купли-продажи в 2026 году отдельно оформляется жилой дом и земельный участок. Пенсионный сбор в размере 1% от стоимости жилья начисляют только на дом, без учета цены земельного участка.

Однако, в некоторых случаях его можно не платить. Например, вы покупаете жилье впервые. Если человек ранее не имел в собственности недвижимости, он имеет право на освобождение от этого платежа.

Также не платят сбор те, кто находится на квартирном учете, или инвестирует в строительство жилья, а не покупает готовую квартиру. В таких ситуациях сделка может быть оформлена без уплаты 1%.

Важно! Если покупатель соответствует требованиям льготной категории, но 1% уже уплачен, он может подать заявление в Пенсионный фонд о возврате средств.

Дополнительные расходы возникают и из-за государственной пошлины – еще 1% от стоимости недвижимости. Кто именно ее будет платить, продавец и покупатель часто определяют отдельно уже при оформлении сделки.

Без оценки дома и земельного участка оформить договор тоже не получится. В 2026 году оценка стоит в среднем от 1 500 до 2 000 гривен каждая – от 3 000 гривен в сумме. Но чаще такие расходы оплачивает продавец.

Согласно действующему законодательству, заказать оценку частного дома может только лицо, которое имеет отношение к объекту. Чаще всего заказчиком выступает продавец недвижимости,

– объясняет эксперт по недвижимости Мила Глушак.

Сколько стоят нотариус и оформление документов?

Нотариальные услуги остаются одной из самых больших статей расходов при переоформлении дома. В 2026 году частные нотариусы в среднем берут от 10 до 15 тысяч гривен за проверку документов, оформление договора купли-продажи и регистрацию права собственности.

После заключения договора новый владелец должен зарегистрировать право собственности через нотариуса или ЦНАП. Стандартное оформление, которое длится до 5 рабочих дней, и стоит 302 гривны.

Срочная регистрация обходится дороже:

Оформление за 2 дня – 3028 гривен;

1 дней – 6056 гривен;

2 часа – 15 140 гривен.

В случае одновременной регистрации прав на жилой дом и участок земли подаются разные заявления, то есть сбор уплачивается за каждый объект отдельно,

– пишет эксперт.

Почему могут отказать в регистрации недвижимости?

Зарегистрировать квартиру или дом с первого раза удается не всем. Причины отказа могут быть разными, и часть из них владельцы замечают уже после подачи документов. Чаще всего проблемы возникают из-за документов. Исправления в бумагах, отсутствующие подписи или неполный пакет справок является прямым основанием для отказа.

Перед подачей заявления стоит проверить, нет ли информации о жилье в государственном реестре. Сделать это можно онлайн через государственные сервисы, в частности Дію.