Почему без подтверждения доходов могут возникнуть проблемы?

При покупке недвижимости банки и нотариусы проверяют происхождение средств, пишет 24 Канал.

Если покупатель не может объяснить источник средств, банк или нотариус могут отказать в проведении сделки или остановить платеж, объясняет адвокат Лилия Денисенко.

В некоторых случаях операцию признают рисковой, после чего начинаются дополнительные проверки, что затягивают процесс. Наибольшее внимание уделяют крупным суммам и необычным операциям.

К слову, с 2026 года риелторов привлекли к финмониторингу. На самом деле глобальных изменений не произошло. По-прежнему, будут проверять сделки, суммы которых превышают 400 тысяч гривен, отмечают в Министерстве юстиции.

Как оформить сделку без справки о доходах?

Подтвердить происхождение средств можно без стандартной справки, если предоставить другие документы. Банки обычно принимают несколько вариантов:

банковские выписки за длительный период;

подтверждение доходов или работы за рубежом;

договоры, расписки или документы о переводах средств.

Адвокаты также советуют подать декларацию и легализовать доход, но тогда придется заплатить 23% от дохода.

Попытки обойти контроль, оформлять средства на подставных лиц или дробить платежи не помогут ускорить оформление, а наоборот затянут проверки. Также не стоит оформлять имущество на подставных лиц. В некоторых случаях это может привести к блокировке счетов, судебных разбирательств и потери жилья.

Обойти проверку не получится, но можно правильно объяснить происхождение средств и провести сделку без проблем,

– говорит Лилия Денисенко.

По словам адвоката Юлии Антонюк, ранее распространенной была схема с занижением стоимости жилья. Например, фактическая цена составляла 100 тысяч долларов, а в договоре указывали 30 тысяч. В 2026 году такие случаи почти исчезли.

Какие дополнительные расходы платят при покупке жилья?

При покупке жилья украинцы платят не только стоимость квартиры, но и ряд обязательных платежей, которые оформляют сделку юридически. Самый большой из них – взнос в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости недвижимости, без которого нотариус не удостоверит договор.

К дополнительным расходам также входят государственная пошлина, административные сборы и услуги нотариуса, которые стороны часто делят между собой. В итоге покупатель обычно тратит еще примерно 1 – 2% от цены жилья, а вместе с другими сопутствующими расходами сумма может вырасти до 5 – 8% от стоимости объекта.