Какие налоги придется заплатить при продаже?
Сумма налогов зависит от количества сделок за год, срока владения жильем и статуса продавца, объясняет эксперт по недвижимости Мила Глушак.
В некоторых случаях придется заплатить:
- 5% налога на доходы физических лиц – если это вторая продажа за год или жилье в собственности менее трех лет;
- 18% НДФЛ – для третьей и последующих сделок или для нерезидентов;
- 5% военного сбора – применяется ко всем налогооблагаемым операциям.
Например, при продаже жилья за 2 миллиона гривен налоги могут составлять около 200 тысяч гривен, то есть 5% НДФЛ и 5% военного сбора.
Однако существуют и исключения. Если владелец продает первую квартиру за календарный год и она в собственности более трех лет или досталась по наследству, налог не начисляется вообще.
Какие обязательные сборы прилагаются к сделке?
Кроме налогов, без дополнительных платежей соглашение не удостоверят. К обязательным расходам относятся:
- государственная пошлина – 1% от стоимости объекта;
- пенсионный сбор – также 1%, который обычно платит покупатель;
- административные платежи.
Покупатели, которые впервые покупают жилье, формально могут не платить пенсионный сбор, отмечают в Верховной Раде. На практике же часть нотариусов продолжает требовать оплату взноса. Но после покупки квартиры и подписания договора можно подать заявление на возврат средств.
Сколько стоит оценка недвижимости?
Без оценки сделку также не оформят. В 2026 году можно воспользоваться бесплатной онлайн-оценкой или услугами частного оценщика.
Онлайн-сервис позволяет быстро получить результат, но не всегда учитывает состояние квартиры или дома. Если нужна более точная оценка, обращаются к специалисту.
Цены стартуют примерно от 1 500 гривен и могут достигать 3 000 – 5 000 гривен в зависимости от сложности объекта.
Сколько берут нотариусы в 2026 году?
Стоимость нотариальных услуг зависит от города и сложности сделки. Государственные нотариусы обычно дешевле, но оформление занимает больше времени. Частные работают быстрее, однако их услуги дороже.
Средние цены следующие:
- в крупных городах – от 12 000 до 18 000 гривен;
- в областных центрах – от 8 000 до 12 000 гривен.
В сложных случаях расходы могут вырасти до 25 000 гривен, поскольку оплачиваются также регистрация, выдержки и оформление документов.
Кто платит за все эти расходы?
Закон не определяет четкого распределения расходов между сторонами, все решают во время договоренностей. В то же время на рынке сформировалась типичная практика.
Налоги обычно платит продавец, ведь именно он получает доход. Пенсионный сбор чаще всего возлагают на покупателя. Расходы на нотариуса и государственную пошлину стороны нередко делят пополам. Продавец иногда берет часть расходов на себя, чтобы быстрее заключить сделку.
Сколько стоит оформление в 2026 году?
Стоимость оформления зависит от сроков проведения регистрации. Базовая процедура, которая длится до пяти рабочих дней, стоит 330 гривен, что составляет 0,1 прожиточного минимума.
Кроме этого, предусмотрены дополнительные расходы. Например, выписка из реестра прав стоит примерно 80 гривен, а внесение изменений или исправление ошибок обойдется в 130 гривен.