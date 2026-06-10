Как влияет год застройки на стоимость аренды?

По данным ЛУН, самые высокие арендные ставки в Киеве зафиксированы в дореволюционных домах и новостройках. Зато квартиры в хрущевках и панельках остаются самыми доступными независимо от количества комнат.

Смотрите также Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей, – Шуляк

Однокомнатные квартиры

Среди однокомнатных квартир дороже всего стоит аренда жилья в дореволюционных домах – в среднем 29 тысяч гривен в месяц. Новостройки занимают второе место с показателем 23 тысячи гривен.

Аренда однокомнатной квартиры в сталинке обойдется в среднем в 18 тысяч гривен, а в зданиях, возведенных в 1991 – 2010 годах, – в 15 тысяч гривен. Самые низкие ставки наблюдаются в хрущевках и панельных домах – 12 и 11 тысяч гривен соответственно.

Двухкомнатные квартиры

Для двухкомнатного жилья тенденция остается похожей. Самыми дорогими являются квартиры в дореволюционных домах, где медианная стоимость аренды составляет 44 тысячи гривен.

В новостройках двухкомнатные квартиры сдают в среднем за 37 тысяч гривен в месяц. В сталинках этот показатель составляет 31 тысячу гривен, а в спецпроектах – 22 тысячи гривен. В то же время в хрущевках и панельках медианная арендная ставка одинакова – по 15 тысяч гривен.

Средняя стоимость аренды по годам застройки / Инфографики ЛУН

Трехкомнатные квартиры

Наибольшая разница между типами застройки заметна среди трехкомнатных квартир. Дореволюционные дома и новостройки имеют одинаковый показатель – 62 тысячи гривен в месяц.

В сталинках аренда трехкомнатного жилья стоит в среднем 40 тысяч гривен, а в спецпроектах – 35 тысяч гривен. Значительно ниже цены зафиксированы в старых массовых сериях жилья. Так, в панельных домах трехкомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 18 тысяч гривен, а в хрущевках – за 17 тысяч гривен в месяц. Это более чем втрое меньше, чем в дореволюционных домах и современных новостройках.

Ждать ли скачка цен на аренду в июне?

Самая дорогая аренда квартир сосредоточена в столице Украины и нескольких областных центрах на Западе. Ожидать существенных ценовых сдвигов в июне не стоит, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Эксперт отмечает, что в Киеве аренда однокомнатной квартиры сейчас в среднем стоит около 18 – 26 тысяч гривен. Цена варьируется в зависимости от района, класса жилья и автономности дома. По уровню цен к столице приближаются Ужгород и Ивано-Франковск.