Як впливає рік забудови на вартість оренди?

За даними ЛУН, найвищі орендні ставки в Києві зафіксовані у дореволюційних будинках та новобудовах. Натомість квартири у хрущовках і панельках залишаються найдоступнішими незалежно від кількості кімнат.

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Однокімнатні квартири

Серед однокімнатних квартир найдорожче коштує оренда житла у дореволюційних будинках – у середньому 29 тисяч гривень на місяць. Новобудови посідають друге місце з показником 23 тисячі гривень.

Оренда однокімнатної квартири у сталінці обійдеться в середньому у 18 тисяч гривень, а у будівлях, зведених у 1991 – 2010 роках, – у 15 тисяч гривень. Найнижчі ставки спостерігаються у хрущовках та панельних будинках – 12 та 11 тисяч гривень відповідно.

Двокімнатні квартири

Для двокімнатного житла тенденція залишається схожою. Найдорожчими є квартири у дореволюційних будинках, де медіанна вартість оренди становить 44 тисячі гривень.

У новобудовах двокімнатні квартири здають у середньому за 37 тисяч гривень на місяць. У сталінках цей показник становить 31 тисячу гривень, а у спецпроєктах – 22 тисячі гривень. Водночас у хрущовках та панельках медіанна орендна ставка однакова – по 15 тисяч гривень.

Середня вартість оренди за роками забудови / Інфографіки ЛУН

Трикімнатні квартири

Найбільша різниця між типами забудови помітна серед трикімнатних квартир. Дореволюційні будинки та новобудови мають однаковий показник – 62 тисячі гривень на місяць.

У сталінках оренда трикімнатного житла коштує в середньому 40 тисяч гривень, а у спецпроєктах – 35 тисяч гривень. Значно нижчі ціни зафіксовані у старіших масових серіях житла. Так, у панельних будинках трикімнатну квартиру можна орендувати в середньому за 18 тисяч гривень, а у хрущовках – за 17 тисяч гривень на місяць. Це більш ніж утричі менше, ніж у дореволюційних будинках та сучасних новобудовах.

Чи чекати стрибка цін на оренду у червні?

Найдорожча оренда квартир зосереджена в столиці України та кількох обласних центрах на Заході. Очікувати істотних цінових зрушень у червні не варто, розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Експертка зауважує, що в Києві оренда однокімнатної квартири нині в середньому коштує близько 18 – 26 тисяч гривень. Ціна варіюється залежно від району, класу житла та автономності будинку. За рівнем цін до столиці наближаються Ужгород та Івано-Франківськ.