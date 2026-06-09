Як зміниться ПДФО для орендодавців?

Про ухвалення документа повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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Законопроєктом передбачено зниження ставки ПДФО для фізичних осіб-орендодавців з 18% до 5%. Йдеться про доходи від надання в оренду житлової та нежитлової нерухомості. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету.

На мою думку, це один із тих випадків, коли менша ставка податку може дати кращий результат для держави. Сьогодні багато власників житла, які не є ФОПами, здають нерухомість в оренду без офіційного оформлення та декларування доходів. І значною мірою причина полягає саме у надто високому податковому навантаженні,

– зазначила Шуляк.

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Раніше також реєстрували законопроєкт про скасування податків на оренду під час воєнного стану. Але уряд наголосив, що податки залишаються джерелом фінансування сектору безпеки та оборони, тому повне скасування не обговорюють.

За даними Державної податкової служби, у 2024 році лише 900 фізичних осіб задекларували такі доходи. Загальна сума становила 16 мільйонів гривень, з яких 3 мільйони гривень сплатили до бюджету.

Зверніть увагу! У 2026 році власники квартир, які офіційно здають житло в оренду, повинні сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Або єдиний податок, якщо житло здають як ФОП.

Чи буде вигідно вийти з тіні після зниження податку?

Власникам, які працюватимуть офіційно, обіцяють зрозумілі правила та стабільні умови. Задекларований дохід можна буде підтвердити під час звернення до банків, зокрема для отримання кредиту або іпотеки.

Легальна здача житла також зменшує ризик штрафів і претензій з боку податкової. Офіційний договір дисциплінує й орендарів, адже всі умови проживання та платежі зафіксовані письмово.