Як змінилися правила оренди нерухомості в Україні?

Кабмін ухвалив проєкт постанови про внесення змін до постанови від 29 грудня 2010 року №1242, повідомляє Міністерство фінансів.

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Документ оновлює порядок подання нотаріусами інформації про нотаріальне посвідчення договорів оренди об'єктів нерухомості до податкових органів.

Однією з ключових новацій стане обов'язкове подання повідомлень в електронній формі. Нотаріуси повинні надсилати їх до податкової у день посвідчення договору оренди.

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Для подання таких повідомлень використовуватимуть кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса.

Також змінюється сама форма повідомлення. До неї додають новий обов'язковий реквізит – реєстраційний номер облікової картки платника податків нотаріуса. У Мінфіні пояснюють, що це дозволить чітко ідентифікувати особу, яка подає інформацію.

Крім того, форму повідомлення суттєво переструктурували. Вона міститиме окремі розділи з інформацією про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об'єкт нерухомості.

На сьогодні чинна форма повідомлення не передбачала реєстраційного номера облікової картки платника податків нотаріуса, що ускладнювало його ідентифікацію та унеможливлювало автоматизовану обробку повідомлень в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби України,

– пишуть на сторінці Міністерства фінансів.

У Мінфіні зазначили, що зміни мають спростити взаємодію нотаріусів із податковою. Також очікується автоматизація обробки інформації в системі ДПС, належна ідентифікація нотаріусів під час подання повідомлень та підвищення ефективності адміністрування податку на доходи фізичних осіб із доходів від оренди нерухомості.

Чи будуть нові штрафи за "тіньову" оренду квартир?

В Україні поки не впроваджуватимуть нових штрафів за неофіційну оренду житла. Також відмовились від обов'язкової реєстрації договорів оренди. Голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк розповіла, що таку норму раніше пропонувало Міністерство розвитку громад. Однак під час обговорення депутати не схвалили її.

Водночас це не означає, що відповідальності за несплату податків немає. Якщо власник квартири здає житло та не декларує доходи, податкова може нарахувати штраф і пеню.