Как изменились правила аренды недвижимости в Украине?

Кабмин принял проект постановления о внесении изменений в постановление от 29 декабря 2010 года №1242, сообщает Министерство финансов.

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Документ обновляет порядок представления нотариусами информации о нотариальном удостоверении договоров аренды объектов недвижимости в налоговые органы.

Одной из ключевых новаций станет обязательная подача уведомлений в электронной форме. Нотариусы должны отправлять их в налоговую в день удостоверения договора аренды.

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Для подачи таких сообщений будут использовать квалифицированную электронную подпись или усовершенствованную электронную подпись, основанную на квалифицированном сертификате электронной подписи нотариуса.

Также меняется сама форма уведомления. К ней добавляют новый обязательный реквизит – регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика нотариуса. В Минфине объясняют, что это позволит четко идентифицировать лицо, которое подает информацию.

Кроме того, форму сообщения существенно переструктурировали. Она будет содержать отдельные разделы с информацией о нотариусе, арендодателя, арендатора и объект недвижимости.

На сегодня действующая форма уведомления не предусматривала регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что затрудняло его идентификацию и делало невозможным автоматизированную обработку сообщений в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы Украины,

– пишут на странице Министерства финансов.

В Минфине отметили, что изменения должны упростить взаимодействие нотариусов с налоговой. Также ожидается автоматизация обработки информации в системе ГНС, надлежащая идентификация нотариусов при подаче сообщений и повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц с доходов от аренды недвижимости.

Будут ли новые штрафы за "теневую" аренду квартир?

В Украине пока не будут внедрять новых штрафов за неофициальную аренду жилья. Также отказались от обязательной регистрации договоров аренды. Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк рассказала, что такую норму ранее предлагало Министерство развития общин. Однако при обсуждении депутаты не одобрили ее.

В то же время это не означает, что ответственности за неуплату налогов нет. Если владелец квартиры сдает жилье и не декларирует доходы, налоговая может начислить штраф и пеню.