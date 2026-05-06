Чи будуть штрафувати українців за "тіньову" оренду квартир?

В Україні поки не впроваджуватимуть нових штрафів за неофіційну оренду житла, пише Oboz.ua.

Також відмовились від обов'язкової реєстрації договорів оренди. Голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк розповіла, що таку норму раніше пропонувало Міністерство розвитку громад. Однак під час обговорення депутати не схвалили її.

Ми вважаємо несправедливим, що громадяни, які сьогодні змушені платити такі високі податки, будуть змушені ще й реєструватися. Перший крок – зниження податків. А все інше стане можливим тільки після цього,

– наголосила Шуляк.

Водночас це не означає, що відповідальності за несплату податків немає. Якщо власник квартири здає житло та не декларує доходи, податкова може нарахувати штраф і пеню.

Тобто, якщо ти здаєш житло в оренду, не платиш за це податки, а податкова про це дізналась – отримуєш штраф. Він становить 25% від суми несплаченого боргу, плюс пеня за кожен день несплати. А якщо повторно не сплатив податки й це було виявлено, то вже платиш 50%,

– пояснює нардепка.

Що планують змінити для орендодавців?

В уряді готують нові правила для ринку оренди житла. Насамперед влада хоче спростити оформлення договорів та зробити офіційну здачу квартир менш складною для власників житла.

Серед змін, які зараз обговорюють:

простіше укладання договорів оренди;

зрозумілі правила для орендодавців та орендарів;

прозорі умови сплати податків;

кращий контроль за ринком оренди житла.

У парламенті зазначають, що чинні правила вже давно не відповідають тому, як насправді працює ринок оренди в Україні. Значна частина квартир здається без офіційних договорів, через що власники житла та орендарі залишаються без юридичного захисту.

Які податки повинен сплачувати орендодавець зараз?

У 2026 році власники квартир, які офіційно здають житло в оренду, повинні сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб від суми орендної плати, пише Державна податкова служба.

Крім цього, орендодавці також мають сплачувати 5% військового збору. Або єдиний податок, якщо житло здають як ФОП.

Також власник житла повинен декларувати доходи від оренди та вчасно сплачувати податки. Якщо орендодавець приховує прибуток або не подає декларацію, після перевірки йому можуть донарахувати податки та виписати штрафи.

Чи буде вигідно вийти з тіні після зниження податку?

Власникам, які працюватимуть офіційно, обіцяють зрозумілі правила та стабільні умови. Задекларований дохід можна буде підтвердити під час звернення до банків, зокрема для отримання кредиту або іпотеки.

Легальна здача житла також зменшує ризик штрафів і претензій з боку податкової. Офіційний договір дисциплінує й орендарів, адже всі умови проживання та платежі зафіксовані письмово.