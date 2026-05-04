Скільки коштує оренда житла в різних містах України?

Серед однокімнатних квартир найдорожчі пропозиції зосереджені в західних містах і столиці, повідомляє ЛУН.

В Ужгороді оренда сягає близько 22,1 тисячі гривень, у Львові – 19,9 тисячі, у Києві – 17,9 тисячі. Майже на тому ж рівні Івано-Франківськ із 17,7 тисячі гривень, а в Луцьку ціни тримаються на позначці близько 15,5 тисячі.

Найнижчі ціни на однокімнатне житло фіксують у східних і південних містах. У Харкові та Миколаєві оренда становить приблизно 6,5 тисячі гривень, у Запоріжжі – 8 тисяч, у Чернігові – близько 9 тисяч, а в Полтаві – 10 тисяч гривень.

Середня вартість однокімнатних квартир / Інфографіка ЛУН

Схожа ситуація і з двокімнатними квартирами. Найдорожчі варіанти знову в Ужгороді – близько 35,4 тисячі гривень, у Києві та Львові – 26 тисяч та 23 тисячі відповідно. Далі йдуть Івано-Франківськ із 18 тисячами та Чернівці з 17,7 тисячі гривень за місяць.

Найнижчі ціни на двокімнатні квартири зафіксували в Чернігові – приблизно 7,7 тисячі гривень. У Миколаєві та Запоріжжі оренда становить близько 10 тисяч гривень, у Харкові – 11,7 тисячі, а в Рівному – близько 12 тисяч.

Різниця між містами формується насамперед через попит і безпекову ситуацію. Західні регіони залишаються привабливими для переїзду, тому житло там здається швидко навіть за вищими цінами.

У Києві попит підтримує ринок праці та повернення частини мешканців. У містах, де ситуація складніша або менше роботи, орендарі обирають обережніше, тому власники змушені знижувати ставки.

Чи подорожчає вартість оренди у травні?

Травень традиційно активізує ринок оренди, розповіла аналітикиня Ірина Луханіна у коментарі 24 Каналу. Зростає кількість переїздів, змінюється робота, частина людей повертається до великих міст, тому попит у довгостроковому сегменті підвищується.

Найбільший інтерес зосереджується на одно та двокімнатних квартирах у хорошому стані та зручною локацією. У таких категоріях ціни можуть зрости ще на 5 – 10%.

Травень – це не різкий ріст цін. А активація ринку і загострення конкуренції між об'єктами. І в цій конкуренції виграють ті, хто відповідає запиту часу,

– пояснює Луханіна.

Найактивніше обирають житло з автономними рішеннями. Квартири з резервним живленням, водою чи опаленням здаються швидше і часто дорожче, навіть якщо інші параметри залишаються такими ж.

Де в Україні найпростіше знайти житло з тваринами?

Як зазначають аналітики OLX Нерухомість, найпростіше знайти pet-friendly квартиру для оренди у Київській області. Ринок тут краще реагує на попит і вимоги орендарів.

Близько 60% оголошень дозволяють заселення і з котами, і з собаками. Водночас варіантів лише для власників собак більше, ніж для орендарів із котами.