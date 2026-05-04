Сколько стоит аренда жилья в разных городах Украины?

Среди однокомнатных квартир самые дорогие предложения сосредоточены в западных городах и столице, сообщает ЛУН.

Смотрите также Аренда домов резко изменилась: в каком городе цены выросли на 87%

В Ужгороде аренда достигает около 22,1 тысячи гривен, во Львове – 19,9 тысячи, в Киеве – 17,9 тысячи. Почти на том же уровне Ивано-Франковск с 17,7 тысячи гривен, а в Луцке цены держатся на отметке около 15,5 тысячи.

Самые низкие цены на однокомнатное жилье фиксируют в восточных и южных городах. В Харькове и Николаеве аренда составляет примерно 6,5 тысячи гривен, в Запорожье – 8 тысяч, в Чернигове – около 9 тысяч, а в Полтаве – 10 тысяч гривен.

Средняя стоимость однокомнатных квартир / Инфографика ЛУН

Похожая ситуация и с двухкомнатными квартирами. Самые дорогие варианты снова в Ужгороде – около 35,4 тысячи гривен, в Киеве и Львове – 26 тысяч и 23 тысячи соответственно. Далее следуют Ивано-Франковск с 18 тысячами и Черновцы с 17,7 тысячи гривен за месяц.

Самые низкие цены на двухкомнатные квартиры зафиксировали в Чернигове – примерно 7,7 тысячи гривен. В Николаеве и Запорожье аренда составляет около 10 тысяч гривен, в Харькове – 11,7 тысячи, а в Ровно – около 12 тысяч.

Разница между городами формируется прежде всего из-за спроса и ситуации с безопасностью. Западные регионы остаются привлекательными для переезда, поэтому жилье там сдается быстро даже по более высоким ценам.

В Киеве спрос поддерживает рынок труда и возвращение части жителей. В городах, где ситуация сложнее или меньше работы, арендаторы выбирают осторожнее, поэтому владельцы вынуждены снижать ставки.

Подорожает ли стоимость аренды в мае?

Май традиционно активизирует рынок аренды, рассказала аналитик Ирина Луханина в комментарии 24 Каналу. Растет количество переездов, меняется работа, часть людей возвращается в крупные города, поэтому спрос в долгосрочном сегменте повышается.

Наибольший интерес сосредотачивается на одно и двухкомнатных квартирах в хорошем состоянии и удобной локацией. В таких категориях цены могут вырасти еще на 5 – 10%.

Май – это не резкий рост цен. А активация рынка и обострение конкуренции между объектами. И в этой конкуренции выигрывают те, кто соответствует запросу времени,

– объясняет Луханина.

Активно выбирают жилье с автономными решениями. Квартиры с резервным питанием, водой или отоплением сдаются быстрее и часто дороже, даже если другие параметры остаются такими же.

Где в Украине проще всего найти жилье с животными?

Как отмечают аналитики OLX Недвижимость, проще всего найти pet-friendly квартиру для аренды в Киевской области. Рынок здесь лучше реагирует на спрос и требования арендаторов.

Около 60% объявлений позволяют заселение и с котами, и с собаками. В то же время вариантов только для владельцев собак больше, чем для арендаторов с котами.