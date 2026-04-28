Где в Украине проще найти жилье с животными?

Как отмечают аналитики OLX Недвижимость, проще всего найти pet-friendly квартиру для аренды в Киевской области.

Рынок здесь лучше реагирует на спрос, а медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в марте 2026 составляет около 13 тысяч гривен.

Второе место по количеству таких предложений занимает Ивано-Франковская область. Здесь арендодатели чаще соглашаются на жителей с животными, однако цены выше – примерно 15, 3 тысячи гривен.

В других регионах цены заметно меньше:

Винницкая область – 13, 5 тысяч гривен;

Ровенская область – 12 тысяч гривен;

Хмельницкая область – 10 тысяч гривен;

Черкасская область – 9, 5 тысяч гривен;

Полтавская область – 8, 8 тысяч гривен;

Одесская область – 8 тысяч гривен;

Днепропетровская область – 6 тысяч гривен.

Меньше вариантов предлагают в прифронтовых регионах, в частности, в Херсонской и Харьковской областях. Там же фиксируют и самые низкие цены – около 4, 2 тысячи гривен.

Как меняется рынок pet-friendly аренды?

Количество квартир, где позволяют жить с животными, растет в большинстве регионов. Наибольший прирост за год по сравнению с 2025 годом зафиксировали в Сумской области (+166%). Также заметен рост в Киевской области (+64%), Ровенской (+42%) и Черниговской (+32%).

К слову, по данным приложения Bird, в Киеве насчитывается 2 480 предложений жилья, где разрешают проживание с домашними животными, то есть около 27% от общего количества.

В то же время в части регионов предложение сократилось. Наибольшее падение показали Закарпатская (– 67%), Херсонская (– 64%) и Запорожская (– 58%) области.

Каких животных чаще всего разрешают в квартирах?

Около 60% объявлений разрешают заселение и с котами, и с собаками, что остается наиболее распространенным форматом по стране. В то же время вариантов только для владельцев собак больше, нож для арендаторов с котами.

Эксперт по аренде Светлана Волк советует сразу сообщать арендодателю о домашнем животном. Некоторые владельцы менее категоричны и могут согласиться, если арендатор предложит дополнительный депозит.

Чтобы избежать недоразумений и конфликтов в будущем, лучше сразу подписать с владельцем квартиры договор аренды и упомянуть в нем наличие домашнего животного и всех спорных моментов,

– пишет эксперт.

Кому в Украине тяжело арендовать квартиру?

В первую очередь это внутренне перемещенные лица, 31% из которых сообщали о отказа при поиске жилья. Владельцы часто сомневаются в финансовой стабильности ВПЛ и боятся краткосрочной аренды.

Семьям с детьми или животными тоже трудно найти жилье. Многие объявления об аренде сразу содержат сообщение "без животных и детей". Более 75% владельцев считают, что маленькие дети могут испортить имущество, поэтому отказывают потенциальным арендаторам.