Как изменился рынок аренды?

После 2022 года рынок аренды сильно изменился, пишет 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Смотрите также 2 миллиона на жилье: кто из украинцев сможет получить ваучер от государства

Лишь около 16% переселенцев живут в собственном жилье, тогда как среди тех, кто не менял место жительства, этот показатель достигает примерно 88%.

Из-за этого десятки тысяч семей оказались среди арендаторов, а в целом более 1,8 миллиона ВПЛ арендуют квартиры или дома. В крупных городах переселенцы формируют до 71% спроса, фактически определяя динамику цен и поведение рынка.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Сколько переселенцы тратят на аренду жилья?

Для многих внутренне перемещенных лиц аренда стала финансовым бременем, отмечают в ООН. Ориентировочно часть из ВПЛ тратит на жилье примерно треть дохода, а каждый пятый – более 50%. Многие семьи уже полностью потратили свои сбережения, пытаясь содержать арендованное жилье.

Важно! В ряде относительно безопасных городов и столицы аренда может забирать до половины доходов, а иногда и до 70%, что значительно ограничивает возможности планирования и ухудшает качество жизни.

Почему отсутствие договора аренды создает дополнительные риски?

Большая часть арендных отношений до сих пор не закреплена официально. Только около 40% переселенцев имеют письменный договор, тогда как среди местных жителей их доля значительно больше. В небольших городах эта цифра падает до 13%, что делает арендаторов особенно уязвимыми.

Последствия такой ситуации уже ощутимы – почти каждый десятый переселенец сталкивался с внезапным выселением без объяснения причин и без альтернативного варианта жилья.

Работает ли государственная поддержка?

Хотя государство ввело программу субсидирования аренды, ее масштаб остается очень ограниченным. Основные причины таковы:

о программе знают примерно 48% переселенцев ;

; заявки подали только 6% осведомленных о ней лиц;

осведомленных о ней лиц; только 28% арендодателей соглашаются работать официально;

около 35% собственников отказываются взаимодействовать с государством.

Почему Украине нужен сектор социальной аренды?

Эксперты отмечают, что частный рынок не может обеспечить доступным жильем все уязвимые категории населения. Во многих странах Европы социальное жилье составляет от 10% до 30% рынка, помогая сдерживать цены.

Для Украины развитие подобной системы может стать необходимым шагом, чтобы стабилизировать рынок и обеспечить переселенцев предсказуемым, доступным и долгосрочным жильем.

Как ВПЛ получить компенсацию за аренду жилья?