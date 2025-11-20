Кто имеет право на бесплатное временное жилье?

ВПО и члены их семей могут получить жилье из специального фонда, который создают местные советы или уполномоченные органы, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

Помещение предоставляют по месту фактического проживания переселенца и, обычно, на срок до одного года. Проживание может быть продлено, если человек или семья не может найти другой дом.

Норма минимальной площади четко определена – на одного человека должно приходиться не менее 6 квадратных метров. Решение о том, кому предоставить жилье, принимается по результатам балльной системы оценки потребности.

Важно! Первоочередное право имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, люди, потерявшие трудоспособность, а также пенсионеры, чье жилье было разрушено или стало непригодным из-за войны.

Куда обратиться, чтобы стать на учет?

Чтобы получить жилье, нужно стать на учет людей, нуждающихся во временном проживании. Для этого необходимо обратиться в:

центр предоставления административных услуг;

исполнительный орган сельского или городского совета;

районной государственной администрации.

После подачи документов на каждое лицо или семью заводится учетное дело и присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация.

Какие документы нужно подать?

Для постановки на учет подаются следующие документы:

копии паспортов и документов, подтверждающих гражданство;

копия справки ВПЛ;

документы о родственных связях (свидетельства о рождении, браке, опекунские документы);

копия идентификационного кода;

подтверждение наличия приоритетного права, если оно существует.

Факт уничтожения или повреждения жилья можно подтвердить собственным заявлением членов семьи.

В каких случаях могут отказать?

Отказ во взятии на учет возможен только в двух случаяхесли человек не подал полный пакет документов или если представленные материалы содержат неправильные данные. Если переселенец считает решение необоснованным, он имеет право обжаловать его в судебном порядке.

Могут ли ВПЛ приватизировать социальное жилье?