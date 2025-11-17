Какие трудности с жильем вызвала война в Украине?

10,6 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома с начала полномасштабного вторжения, пишет 24 Канал со ссылкой на ООН.

Из них примерно 3,7 миллиона остались в Украине, однако две трети этих людей не могут полностью покрывать расходы на аренду нового жилья. Более 236 тысяч зданий было уничтожено или повреждено, а 2,5 миллиона жилых помещений непригодны для жизни.

Почему рынок аренды стал тяжелым бременем для ВПЛ?

Большинство внутренне перемещенных лиц вынуждены арендовать жилье, поскольку муниципального фонда недостаточно, а собственные дома или разрушены, или расположены в опасных регионах. Из-за повышения спроса на рынке аренды, цены за месяц значительно увеличились.

Важно! По данным Международной организации по миграции, ВПЛ тратят от 50% своего дохода на аренду жилья. Арендаторы часто страдают от риска выселения, требований предоплаты за несколько месяцев и нежеланием арендодателей пускать семьи с животными.

Какие программы поддержки предлагает государство и международные партнеры?

Чтобы частично смягчить последствия жилищного кризиса, правительство Украины ввело ряд программ для ВПЛ. Среди них:

субсидии на аренду жилья;

денежная помощь на покрытие насущных потребностей;

ипотечная программа "еОселя", которая должна обеспечить доступ к долгосрочному жилью под льготные ставки.

