Как выросла доля жителей городов за последние десятилетия?

По сравнению с серединой 20 века масштабы урбанизации значительно увеличились, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Если в 1950-х годах только пятая часть жила в городах, то теперь в них живет уже почти половина населения планеты. Ожидается, что к 2050 году две трети человечества будут проживать в городах.

Интересно! Количество городов с населением более 10 миллионов человек выросло в четыре раза. Более половины из 33 городов расположена в Азии.

Какие мегаполисы стали крупнейшими в 2025 году?

По данным доклада ООН "World Urbanization Prospects 2025", в число 10 самых населенных мегаполисов вошли азиатские агломерации, а единственным представителем Африки является Каир.

Улицы Токио / Фото Forbes

В Европе крупнейшим городом остается Стамбул, а самым маленьким мегаполисом является Лондон. Из Америки в список крупнейших мегаполисов входят только два города – Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Кто возглавил список самых населенных городов планеты?

Крупнейшим городом мира стала Джакарта, опередив многолетнего лидера – Токио. В 2025 году в самом населенном городе проживает около 42 миллионов.

По отчету ООН, рейтинг таков:

Джакарта – 42 миллиона; Дака – 37 миллионов; Токио – 33 миллиона; Нью-Дели – 30,2 миллиона; Шанхай – 29,6 миллиона; Гуанчжоу – 27,6 миллиона; Каир – 25 миллионов; Манила – 24,7 миллионов; Колката – 22,5 миллиона; Сеул – 22,5 миллионов.

Почему рейтинги сильно изменились?

Резкие изменения в перечне не являются следствием глобальной миграции. ООН объясняет это обновленной методикой подсчета. Предыдущие отчеты опирались на национальные статистические критерии, теперь новая технология использует унифицированный подход.

Основываясь на единой системе классификации городских и сельских территорий, исследователи смогли сравнить данные 237 стран и регионов в долгосрочной перспективе. В то же время национальные определения также сохранены для внутренних потребностей государств.

Урбанизация – определяющая сила нашего времени. При условии всеобъемлющего и стратегического управления она может открыть трансформационные пути для борьбы с изменением климата, экономического роста и социального равенства,

– отметил заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

По прогнозам ООН, наибольший рост городского населения придется на семь стран: Индию, Нигерию, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Египет, Бангладеш и Эфиопию.

