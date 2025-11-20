Хто має право на безкоштовне тимчасове житло?

ВПО та члени їхніх родин можуть отримати житло зі спеціального фонду, який створюють місцеві ради або уповноважені органи, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Помешкання надають за місцем фактичного проживання переселенця та, зазвичай, на строк до одного року. Проживання може бути продовжено, якщо людина чи сім'я не може знайти іншу домівку.

Норма мінімальної площі чітко визначена – на одну людину має припадати щонайменше 6 квадратних метрів. Рішення про те, кому надати житло, ухвалюється за результатами бальної системи оцінювання потреби.

Важливо! Першочергове право мають багатодітні родини, сім'ї з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиє житло було зруйноване або стало непридатним через війну.

Куди звернутися, щоб стати на облік?

Щоб отримати житло, потрібно стати на облік людей, які потребують тимчасового проживання. Для цього необхідно звернутися до:

центру надання адміністративних послуг;

виконавчого органу сільської чи міської ради;

районної державної адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім'ю заводиться облікова справа та присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація.

Які документи потрібно подати?

Для постановки на облік подаються такі документи:

копії паспортів та документів, що підтверджують громадянство;

копія довідки ВПО;

документи про родинні зв'язки (свідоцтва про народження, шлюб, опікунські документи);

копія ідентифікаційного коду;

підтвердження наявності пріоритетного права, якщо воно існує.

Факт знищення або пошкодження житла можна підтвердити власною заявою членів сім'ї.

У яких випадках можуть відмовити?

Відмова у взятті на облік можлива лише у двох випадках: якщо людина не подала повний пакет документів або якщо подані матеріали містять неправильні дані. Якщо переселенець вважає рішення необґрунтованим, він має право оскаржити його в судовому порядку.

Чи можуть ВПО приватизувати соціальне житло?