Закон "Про житловий фонд соціального призначення" встановив окремі правила для соціального житла, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Дивіться також Ваучер на 2 мільйони на житло: хто з українців може його отримати

Що вважається соціальним житлом і хто може на нього претендувати?

Соціальним житлом є квартири, будинки або кімнати у соціальних гуртожитках, які держава чи громада надає громадянам із низьким доходом або тим, хто опинився у складних обставинах. Отримання такого житла можливе лише через соціальний квартирний облік.

Які можливості є у мешканців?

Важливо! Людина має право проживати в ньому доти, доки відповідає критеріям, але не може використовувати його як об'єкт власності – продавати, дарувати чи передавати комусь іншому.

Якщо життєві обставини змінились, договір щодо надання соціального житла можуть продовжити або припинити.

Квартира, яка належить до соціального фонду не може бути передана у власність. Якщо мешканець хоче отримати власне житло, йому потрібно претендувати на інші житлові програми.

Чи дозволяє закон приватизувати соціальне житло?

Закон прямо забороняє приватизацію соціального житла. Воно не може переходити у власність громадян незалежно від тривалості проживання чи виконання ними обов'язків наймача.

Такі приміщення є інструментом соціальної підтримки, а не механізмом накопичення приватного майна.

Важливо! Право приватизації можуть отримати лише громадяни України, які проживають у державному чи комунальному житловому фонді за договором найму або іншим документом, що підтверджує користування квартирою, зазначає Верховна Рада України.

Чим відрізняється соціальне житло від державного?

Часто виникає плутанина між соціальним житлом і неприватизованими квартирами у державному чи комунальному фонді. Однак це два різні типи майна. Державне житло, яке не має статусу соціального, може бути приватизоване згідно з окремим законам про приватизацію державного житлового фонду.

Натомість житло соціального призначення має спеціальний статус. Воно створене для допомоги вразливим категоріям населення, а не для подальшого переходу у приватну власність. Тому механізми, що діють для державного житла, тут не застосовуються.

Хто є власником неприватизованої квартири?

Неприватизована квартира належить державі або місцевій громаді до моменту приватизації мешканцями. Мешканці неприватизованих квартир не можуть продавати, передавати у спадок або використовувати їх як заставу.