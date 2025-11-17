Поки мешканець не подав документи на приватизацію – житло юридично не вважається приватною власністю, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Коли квартира вважається неприватизованою?

Якщо квартира залишається у державному або комунальному житловому фонді, вона вважається неприватизованою. Зазвичай таке житло надають за договором найму або як соціальне.

Хто є власником неприватизованої квартири?

Неприватизована квартира завжди належить державі або місцевій громаді. Такі квартири входять до житлового фонду, а відповідні органи влади ведуть облік, відповідають за надання житла та ухвалюють рішення щодо його подальшої передачі у власність.

Мешканець неприватизованої квартири користується житлом, але не володіє ним. Навіть якщо сім'я проживає там десятки років, без подання документів на приватизацію, квартира залишається власністю держави.

До моменту приватизації мешканці не можуть:

продавати або дарувати квартиру;

обмінювати її як власне житло;

передавати у спадок;

використовувати як заставу чи інший вид майнового забезпечення.

Які права мають мешканці неприватизованої квартири?

За Конституцією України, людина, яка проживає у неприватизованій квартирі, має право:

проживати в ній постійно;

реєструвати місце проживання;

користуватися житлом відповідно до умов.

Чи можна приватизувати квартиру безкоштовно?