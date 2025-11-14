Хто може стати на квартирний облік?

Постановка на облік доступна для людей, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи та не мають власного житла або проживають у приміщенні, яке зруйноване чи непридатне для життя, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Зверніть увагу! Першочергове право на облік мають багатодітні сім'ї, вагітні жінки, особи з інвалідністю та люди пенсійного віку. Навіть якщо ви змінили місце проживання, але залишаєтеся ВПО, це не є завадою для квартирного обліку.

Де і як подавати заяву?

Заяву на постановку на квартирний облік можна подати до органу соціального захисту населення за місцем фактичного перебування або до виконавчого органу місцевої ради чи районної або обласної військової адміністрації.

Звертатися можна особисто або через уповноваженого представника. Важливо пам'ятати, що рішення про взяття на облік або відмову приймається протягом одного робочого дня після подання документів.

Які документи потрібні?

Для постановки на облік потрібно:

подати заяву;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу та громадянство України;

довідку ВПО.

Крім того, необхідно надати документи, що підтверджують склад сім'ї, такі як свідоцтва про народження дітей або свідоцтво про шлюб, та підтвердження першочергового права, наприклад, довідки про інвалідність, багатодітність або акт обстеження житла, якщо воно зруйноване чи непридатне для проживання.

Чому можуть відмовити?

Включити у список можуть лише тих, чиї житлові умови не відповідають нормам, житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях та зруйноване.

Відмовити можуть якщо документи неправильні або подані не всі. Житло надається тимчасово – зазвичай на рік з можливістю продовження, якщо статус ВПО залишається, зазначають у Міністерстві розвитку громад і територій.

Яких порад слід дотримуватися?

Щоб процес постановки на квартирний облік пройшов без нервів, варто передусім перевірити, чи внесені ви до бази ВПО. Також важливо зберігати документи, що підтверджують стан житла, яке залишили, особливо якщо воно зруйноване або непридатне для проживання.

Важливо! Заяву слід подавати саме за місцем фактичного перебування, а всі копії документів перевіряти на правильність і відповідність оригіналам. Необхідно отримати підтвердження реєстрації вашої заяви, адже це є офіційним доказом звернення.

Уникайте усних домовленостей без документального підтвердження, а у разі відмови пам'ятайте, що маєте право оскаржити рішення, зокрема через адміністративний суд.

Хто може отримати безкоштовне житло?

У 2025 році соціальне житло можуть отримати люди з інвалідністю, сироти, внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї та інші категорії, які не мають власного житла або перебувають у складних умовах.