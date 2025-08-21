Хто може вважатися внутрішньо переміщеною особою і як отримати довідку?
Внутрішньо переміщеною особою вважається людина, яка перебуває на території України на законних підставах та змушена була залишити своє місце проживання через бойові дії чи окупацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.
Після приїзду на нове місце проживання таким людям треба отримати спеціальну довідку. Зробити це можна у місцевих соціальних службах (ЦНАПи, управління соціального захисту населення, виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад) або через Дію.
Чому отримання довідки важливе?
Довідка потрібна для урахування потреб ВПО у місцевих та регіональних бюджетах, формування місцевої політики в різних сферах та реагування влади на потреби ВПО відповідно до категорії.
Проте є випадки, коли у видачі довідки можуть відмовити:
- у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання (прописки);
- у державних органів є факти про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
- заявник втратив документи, що засвідчують його особу (спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік);
- докази, подані заявником для підтвердження факту проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення бойових дій не підтверджують факту проживання заявника на відповідній території.
Які є виплати й пільги для ВПО?
Переселенці щомісяця отримують додаткову підтримку від держави:
- 2 000 гривень – для дорослих;
- 3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.
Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи. Це, наприклад, можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 гривні (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність).
Також є щонайменше 9 пільг для ВПО, окрім соцвиплат:
- Субсидія на оренду житла
Родини ВПО, які витрачають на оренду понад 20% від свого сукупного доходу, можуть розраховувати на державну компенсацію частини вартості оренди житла.
- Компенсація за житло
Програма "єВідновлення" охоплює також тимчасово окуповані території, тож ВПО з таких регіонів зможуть подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене житло після набрання чинності оновленим законом.
Для дітей-ВПО діють наступні привілеї:
- Першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти та шкіл;
- Безоплатне харчування в освітніх закладах;
- Безкоштовне оздоровлення чи відпочинок;
- Соціальна стипендія у закладах фахової передвищої та вищої освіти;
- Першочергове поселення та знижка на проживання у студентських гуртожитках;
- Пільговий кредит на навчання.
Зауважте! Довідка переселенця безстрокова, але може бути скасована якщо внутрішньо переміщена особа подала заяву про відмову від довідки або вчинила злочин.