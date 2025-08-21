Хто може вважатися внутрішньо переміщеною особою і як отримати довідку?

Внутрішньо переміщеною особою вважається людина, яка перебуває на території України на законних підставах та змушена була залишити своє місце проживання через бойові дії чи окупацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.

Після приїзду на нове місце проживання таким людям треба отримати спеціальну довідку. Зробити це можна у місцевих соціальних службах (ЦНАПи, управління соціального захисту населення, виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад) або через Дію.

Чому отримання довідки важливе? Довідка потрібна для урахування потреб ВПО у місцевих та регіональних бюджетах, формування місцевої політики в різних сферах та реагування влади на потреби ВПО відповідно до категорії.

Проте є випадки, коли у видачі довідки можуть відмовити:

у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання (прописки);

у державних органів є факти про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

заявник втратив документи, що засвідчують його особу (спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік);

докази, подані заявником для підтвердження факту проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення бойових дій не підтверджують факту проживання заявника на відповідній території.

Які є виплати й пільги для ВПО?

Переселенці щомісяця отримують додаткову підтримку від держави:

2 000 гривень – для дорослих;

3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.

Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи. Це, наприклад, можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 гривні (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність).

Також є щонайменше 9 пільг для ВПО, окрім соцвиплат:

Субсидія на оренду житла

Родини ВПО, які витрачають на оренду понад 20% від свого сукупного доходу, можуть розраховувати на державну компенсацію частини вартості оренди житла.

Компенсація за житло

Програма "єВідновлення" охоплює також тимчасово окуповані території, тож ВПО з таких регіонів зможуть подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене житло після набрання чинності оновленим законом.

Для дітей-ВПО діють наступні привілеї:

Першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти та шкіл; Безоплатне харчування в освітніх закладах; Безкоштовне оздоровлення чи відпочинок; Соціальна стипендія у закладах фахової передвищої та вищої освіти; Першочергове поселення та знижка на проживання у студентських гуртожитках; Пільговий кредит на навчання.

Зауважте! Довідка переселенця безстрокова, але може бути скасована якщо внутрішньо переміщена особа подала заяву про відмову від довідки або вчинила злочин.