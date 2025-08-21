Кто может считаться внутренне перемещенным лицом и как получить справку?
Внутренне перемещенным лицом считается человек, который находится на территории Украины на законных основаниях и вынужден был покинуть свое место жительства из-за боевых действий или оккупации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.
После приезда на новое место жительства таким людям надо получить специальную справку. Сделать это можно в местных социальных службах (ЦНАПы, управления социальной защиты населения, исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов) или через Дію.
Почему получение справки важно?
Справка нужна для учета потребностей ВПЛ в местных и региональных бюджетах, формирования местной политики в различных сферах и реагирования власти на потребности ВПЛ в соответствии с категорией.
Однако есть случаи, когда в выдаче справки могут отказать:
- у заявителя нет отметки о регистрации места жительства (прописки);
- у государственных органов есть факты о представлении заведомо ложных сведений для получения справки;
- заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность (сначала необходимо восстановить документы, а потом стать на учет);
- доказательства, поданные заявителем для подтверждения факта проживания на временно оккупированной территории Украины или в районе проведения боевых действий не подтверждают факта проживания заявителя на соответствующей территории.
Какие есть выплаты и льготы для ВПЛ?
Переселенцы ежемесячно получают дополнительную поддержку от государства:
- 2 000 гривен – для взрослых;
- 3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.
Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или тем, которые имеют низкие доходы. Это, например, могут быть лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, или семьи, в которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9 444 гривны (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность).
Также есть по меньшей мере 9 льгот для ВПЛ, кроме соцвыплат:
- Субсидия на аренду жилья
Семьи ВПЛ, которые тратят на аренду более 20% от своего совокупного дохода, могут рассчитывать на государственную компенсацию части стоимости аренды жилья.
- Компенсация за жилье
Программа "еВідновлення" охватывает также временно оккупированные территории, поэтому ВПЛ из таких регионов смогут подать заявление на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье после вступления в силу обновленного закона.
Для детей-ВПЛ действуют следующие привилегии:
- Первоочередное зачисление в учреждения дошкольного образования и школы;
- Бесплатное питание в образовательных учреждениях;
- Бесплатное оздоровление или отдых;
- Социальная стипендия в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования;
- Первоочередное поселение и скидка на проживание в студенческих общежитиях;
- Льготный кредит на обучение.
Обратите внимание! Справка переселенца бессрочная, но может быть отменена если внутренне перемещенное лицо подало заявление об отказе от справки или совершило преступление.