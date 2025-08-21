Кто может считаться внутренне перемещенным лицом и как получить справку?

Внутренне перемещенным лицом считается человек, который находится на территории Украины на законных основаниях и вынужден был покинуть свое место жительства из-за боевых действий или оккупации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.

После приезда на новое место жительства таким людям надо получить специальную справку. Сделать это можно в местных социальных службах (ЦНАПы, управления социальной защиты населения, исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов) или через Дію.

Почему получение справки важно? Справка нужна для учета потребностей ВПЛ в местных и региональных бюджетах, формирования местной политики в различных сферах и реагирования власти на потребности ВПЛ в соответствии с категорией.

Однако есть случаи, когда в выдаче справки могут отказать:

у заявителя нет отметки о регистрации места жительства (прописки);

у государственных органов есть факты о представлении заведомо ложных сведений для получения справки;

заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность (сначала необходимо восстановить документы, а потом стать на учет);

доказательства, поданные заявителем для подтверждения факта проживания на временно оккупированной территории Украины или в районе проведения боевых действий не подтверждают факта проживания заявителя на соответствующей территории.

Какие есть выплаты и льготы для ВПЛ?

Переселенцы ежемесячно получают дополнительную поддержку от государства:

2 000 гривен – для взрослых;

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или тем, которые имеют низкие доходы. Это, например, могут быть лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, или семьи, в которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9 444 гривны (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Также есть по меньшей мере 9 льгот для ВПЛ, кроме соцвыплат:

Субсидия на аренду жилья

Семьи ВПЛ, которые тратят на аренду более 20% от своего совокупного дохода, могут рассчитывать на государственную компенсацию части стоимости аренды жилья.

Компенсация за жилье

Программа "еВідновлення" охватывает также временно оккупированные территории, поэтому ВПЛ из таких регионов смогут подать заявление на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье после вступления в силу обновленного закона.

Для детей-ВПЛ действуют следующие привилегии:

Первоочередное зачисление в учреждения дошкольного образования и школы; Бесплатное питание в образовательных учреждениях; Бесплатное оздоровление или отдых; Социальная стипендия в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования; Первоочередное поселение и скидка на проживание в студенческих общежитиях; Льготный кредит на обучение.

Обратите внимание! Справка переселенца бессрочная, но может быть отменена если внутренне перемещенное лицо подало заявление об отказе от справки или совершило преступление.