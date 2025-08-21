Кто может считаться внутренне перемещенным лицом и как получить справку?

Внутренне перемещенным лицом считается человек, который находится на территории Украины на законных основаниях и вынужден был покинуть свое место жительства из-за боевых действий или оккупации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.

После приезда на новое место жительства таким людям надо получить специальную справку. Сделать это можно в местных социальных службах (ЦНАПы, управления социальной защиты населения, исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов) или через Дію.

Почему получение справки важно?

Справка нужна для учета потребностей ВПЛ в местных и региональных бюджетах, формирования местной политики в различных сферах и реагирования власти на потребности ВПЛ в соответствии с категорией.

Однако есть случаи, когда в выдаче справки могут отказать:

  • у заявителя нет отметки о регистрации места жительства (прописки);
  • у государственных органов есть факты о представлении заведомо ложных сведений для получения справки;
  • заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность (сначала необходимо восстановить документы, а потом стать на учет);
  • доказательства, поданные заявителем для подтверждения факта проживания на временно оккупированной территории Украины или в районе проведения боевых действий не подтверждают факта проживания заявителя на соответствующей территории.

Какие есть выплаты и льготы для ВПЛ?

Переселенцы ежемесячно получают дополнительную поддержку от государства:

  • 2 000 гривен – для взрослых;
  • 3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или тем, которые имеют низкие доходы. Это, например, могут быть лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, или семьи, в которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9 444 гривны (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Также есть по меньшей мере 9 льгот для ВПЛ, кроме соцвыплат:

  • Субсидия на аренду жилья

Семьи ВПЛ, которые тратят на аренду более 20% от своего совокупного дохода, могут рассчитывать на государственную компенсацию части стоимости аренды жилья.

  • Компенсация за жилье

Программа "еВідновлення" охватывает также временно оккупированные территории, поэтому ВПЛ из таких регионов смогут подать заявление на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье после вступления в силу обновленного закона.

Для детей-ВПЛ действуют следующие привилегии:

  1. Первоочередное зачисление в учреждения дошкольного образования и школы;
  2. Бесплатное питание в образовательных учреждениях;
  3. Бесплатное оздоровление или отдых;
  4. Социальная стипендия в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования;
  5. Первоочередное поселение и скидка на проживание в студенческих общежитиях;
  6. Льготный кредит на обучение.

Обратите внимание! Справка переселенца бессрочная, но может быть отменена если внутренне перемещенное лицо подало заявление об отказе от справки или совершило преступление.