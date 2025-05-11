За какое имущество можно получить компенсацию

Сейчас компенсация доступна только гражданам Украины, у которых с начала войны 24 февраля частично повреждено или разрушено собственное жилье, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Это могут быть:

Частные дома – усадебные, дачные или садовые;

Квартиры;

Другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома.

Услуга касается только жилых объектов недвижимости, поэтому получить компенсацию, например, за авто или бытовую технику не удастся. Также не урегулирован вопрос компенсации жилья, которое приобрели в ипотеку.

Важно убедиться, что у вас есть документы, подтверждающие право собственности на имущество. Это могут быть документы строительства, правоустанавливающие документы, чеки и тому подобное. В случае если документы были потеряны, необходимо их восстановить или заказать изготовление дубликатов.

Как подать заявление для получения компенсации

Для получения компенсации необходимо зафиксировать повреждение объекта. Для этого необходимо предоставить информационное сообщение Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Сделать это можно или самостоятельно онлайн – на портале "Дія" или в мобильном приложении, или же оффлайн – у администратора в ЦНАПе или у нотариуса.

Онлайн:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID или авторизуйтесь в мобильном приложении; В разделе "Сервисы" выберите "еВідновлення", далее – "Сообщить о поврежденном имуществе"; Если информация о вашей недвижимости есть в Государственном реестре прав, система подгрузит ее автоматически. В противном случае добавить информацию об объекте необходимо самостоятельно; Заполните онлайн-форму и укажите данные об объекте, который был поврежден; Также необходимо загрузить до 5 фото, на которых видно повреждения, описать их, указать ориентировочную дату и время повреждений; Добавьте ваши контактные данные – электронную почту и номер телефона. Просмотрите сообщение еще раз и отправьте его. После регистрации перейдите в раздел "Подать заявление о выплате" и ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации.

Офлайн:

Если вы не хотите или не можете подать заявку онлайн, можете обратиться в ЦНАП или к ближайшему нотариусу по месту своего пребывания.

В таком случае не забудьте взять Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и паспорт, а также фото/видео повреждений. Это также может сделать ваш представитель на основании доверенности.

Важно! После подачи заявки придется подождать дальнейших шагов. Оценить ущерб и зафиксировать конкретные нарушения должна специальная комиссия.