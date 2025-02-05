Как получить компенсацию на новое жилье

Так украинское правительство перераспределило средства, чтобы внутренне перемещенные лица смогли получить 15 миллиардов гривен на жилье, передает 24 канал со ссылкой на Дію.

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Если лицо имеет статус ВПЛ, но не имеет сертификата еВідновлення, то ему следует:

Зарегистрировать сообщение о разрушенном имуществе на портале или в приложении Дія. Податься на компенсацию за разрушенное жилье. Дождаться в течение 30 дней заключения комиссии о состоянии жилья.

Если же украинка или украинец имеет сертификат еВідновлення, но еще не бронировала или не бронировал средства, то алгоритм действий таков:

Податься на бронирование через Дію или ЦНАП. Ждать подтверждения о наличии средств. В течение 30 дней прекратить право собственности на разрушенное жилье и заключить у нотариуса соглашение о купле-продаже нового дома.

Если лицо имеет забронированный сертификат, то после оповещения необходимо прекратить право собственности на разрушенное жилье и купить новое за забронированные средства.

Обратите внимание! Государство дает на это 30 дней. Но если человек успеет, то сможет оформить бронирование средств заново.