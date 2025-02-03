Субсидия на аренду жилья

В обоих случаях ВПО должны соответствовать определенным критериям, чтобы иметь право на получение субсидии, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, субсидия на аренду жилья стала возможной благодаря правительственной инициативе по поддержке переселенцев, которые вынужденно снимают жилье.

Основные условия предоставления субсидии:

Официальный договор аренды между арендатором и владельцем жилья.

Заявку можно подать оффлайн или онлайн через портал Пенсионного фонда Украины.

Оксана Жолнович отметила, что наличие официального договора не только подтверждает законность проживания, но и защищает обе стороны.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Мы предусмотрели одним из элементов помощи официальный договор аренды квартиры, в котором можно определить и права, и обязанности сторон. Фактически это – защита человека от того, что его безосновательно выселят из квартиры на второй день проживания. В то же время это защита и для арендодателя - чтобы была вовремя оплачена арендная плата и коммунальные платежи.

Кто может получить субсидию на аренду

Субсидия на аренду жилья доступна для ВПО, которые соответствуют следующим критериям:

Потеряли жилье из-за войны.

Переехали с территорий, где продолжаются боевые действия.

Не имеют другого жилья на подконтрольной Украине территории.

Тратят на аренду более 20% совокупного дохода семьи.

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально с учетом дохода семьи (средний доход на одного человека), количества членов семьи и стоимости аренды в соответствующем регионе.

Важно! Арендатор и арендодатель не могут быть родственниками. Кроме того, арендатор не должен получать другую государственную помощь на жилье (например, компенсацию по программе "Приют").

Субсидия на коммунальные услуги

Жилищная субсидия доступна семьям, у которых расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают обязательный платеж, установленный государством.

Если общая сумма счетов за коммунальные услуги (в пределах социальных норм потребления) превышает обязательный платеж, вы можете подать заявку на субсидию.

Сумма помощи определяется индивидуально для каждого домохозяйства.

Чем ниже доход семьи, тем большую часть расходов покрывает государство.

Помощь на проживание для ВПЛ не учитывается при расчете совокупного дохода.

Где оформить субсидию

Офлайн:

В сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Через должностное лицо исполнительного органа местной власти (сельский, поселковый, городской совет).

Онлайн: