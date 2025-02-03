Субсидія на оренду житла

В обох випадках ВПО мають відповідати певним критеріям, аби мати право на отримання субсидії, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, субсидія на оренду житла стала можливою завдяки урядовій ініціативі з підтримки переселенців, які вимушено винаймають оселю.

Основні умови надання субсидії:

Офіційний договір оренди між орендарем і власником житла.

Заявку можна подати офлайн або онлайн через портал Пенсійного фонду України.

Оксана Жолнович наголосила, що наявність офіційного договору не лише підтверджує законність проживання, а й захищає обидві сторони.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Ми передбачили одним з елементів допомоги офіційний договір оренди квартири, в якому можна визначити і права, і обов'язки сторін. Фактично це – захист людини від того, що її безпідставно виселять з помешкання на другий день проживання. Водночас це захист і для орендодавця - щоб була вчасно сплачена орендна плата та комунальні платежі.

Хто може отримати субсидію на оренду

Субсидія на оренду житла доступна для ВПО, які відповідають таким критеріям:

Втратили житло через війну.

Переїхали з територій, де тривають бойові дії.

Не мають іншого житла на підконтрольній Україні території.

Витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу сім’ї.

Сума субсидії розраховується індивідуально з урахуванням доходу сім’ї (середній дохід на одну особу), кількості членів родини та вартості оренди у відповідному регіоні.

Важливо! Орендар і орендодавець не можуть бути родичами. Крім того, орендар не повинен отримувати іншу державну допомогу на житло (наприклад, компенсацію за програмою "Прихисток").

Субсидія на комунальні послуги

Житлова субсидія доступна сім’ям, у яких витрати на житлово-комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж, встановлений державою.

Якщо загальна сума рахунків за комунальні послуги (в межах соціальних норм споживання) перевищує обов’язковий платіж, ви можете подати заявку на субсидію.

Сума допомоги визначається індивідуально для кожного домогосподарства.

Чим нижчий дохід сім’ї, тим більшу частину витрат покриває держава.

Допомога на проживання для ВПО не враховується при розрахунку сукупного доходу.

Де оформити субсидію

Офлайн:

У сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ).

У Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Через посадову особу виконавчого органу місцевої влади (сільська, селищна, міська рада).

Онлайн: