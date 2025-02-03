Обмеження на карткові перекази в Україні
Ці зміни були затверджені 10 грудня, пише 24 канал з посиланням на відповідний меморандум.
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Обмеження є чинними для клієнтів, чиї доходи не мають жодних документальних підтверджень. Зокрема банки відтепер ділять клієнтів на три категорії залежно від рівня ризику:
- для клієнтів із високим рівнем ризику ліміт становитиме 50 тисяч гривень на місяць;
- для осіб із середнім або низьким рівнем ризику, – 150 тисяч гривень щомісяця.
Важливо! Проте вже з 1 червня ця сума зменшиться до 100 тисяч гривень.
Чи можна змінити ліміт переказів
Будь-який охочий клієнт може звернутися до банку, який підписав Меморандум, з запитом на підвищення ліміту. Однак для цього слід надати відповідне документальне підтвердження законності грошей.
Слід також додати, що ліміти не поширюватимуться на перекази між рахунками, відкритими клієнтом в одному банку.
Зверніть увагу! Якщо людина має документально підтверджені доходи, які перевищують встановлений банком ліміт, то перекази будуть здійснюватися в межах підтвердженого доходу.