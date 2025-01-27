Кого до якої категорії будуть відносити

Найбільший ризик становлять клієнти, у яких є рахунки, але банк не має інформації про їхні доходи та надходження коштів з відомих джерел. Для них передбачені максимальні обмеження – до 50 тисяч гривень на місяць, розповів директор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в ефірі "Київ24", передає 24 Канал.

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Олександр Савченко Директор Міжнародного інституту бізнесу Сюди можна віднести всіх пенсіонерів, студентів, людей, які відкрили рахунки, але в них ніколи не було більше як 10 – 15 тисяч гривень.

За словами Савченка, банки самостійно визначатимуть, до якої категорії віднести своїх клієнтів, відповідно до вимог інструкцій FATF – організації.

Банки самостійно вирішуватимуть, до якої категорії віднести свого клієнта, так вимагають інструкції FATF – організації, яка відстежує нелегальне використання грошей. Таким чином, відповідальність лежить на комерційному банку. Є критерії, які дозволяють банку прогнозовано віднести його клієнтів до однієї з категорій,

– розповів Савченко.

Експерт зазначив, що для переведення суми, яка перевищує ліміт, потрібно довести банку легальність коштів. Якщо клієнт потрапив у певну категорію, то провести велику транзакцію буде складно, але можна попередньо підтвердити легальність доходів. Це слід зробити до виконання операції, надавши відповідні документи.