Офіційний курс злотого в Україні

Курс злотого в банках і обмінниках.

  • Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,05 гривні (+5 копійок) та продаж – 10,70 гривні (-10 копійок).
  • Водночас обмінники купують злоті по 10,37 гривні (без змін), а продають – уже по 10,47 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

  • Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 042 гривні. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 047 гривень у обмінниках та 1 070 гривень у банках.
  • Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 037 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 005 гривень.

Важливо! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.