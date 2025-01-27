Станом на ранок 27 січня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,42 гривні (+5 копійок від 26 січня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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