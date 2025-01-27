Кого к какой категории будут относить

Наибольший риск представляют клиенты, у которых есть счета, но банк не имеет информации об их доходах и поступлениях средств из известных источников. Для них предусмотрены максимальные ограничения – до 50 тысяч гривен в месяц, рассказал директор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире "Киев24", передает 24 Канал.

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Александр Савченко Директор Международного института бизнеса Сюда можно отнести всех пенсионеров, студентов, людей, которые открыли счета, но у них никогда не было более 10 – 15 тысяч гривен.

По словам Савченко, банки самостоятельно будут определять, к какой категории отнести своих клиентов, в соответствии с требованиями инструкций FATF – организации.

Банки самостоятельно будут решать, к какой категории отнести своего клиента, так требуют инструкции FATF – организации, которая отслеживает нелегальное использование денег. Таким образом, ответственность лежит на коммерческом банке. Есть критерии, которые позволяют банку прогнозируемо отнести его клиентов к одной из категорий,

– рассказал Савченко.

Эксперт отметил, что для перевода суммы, которая превышает лимит, нужно доказать банку легальность средств. Если клиент попал в определенную категорию, то провести большую транзакцию будет сложно, но можно предварительно подтвердить легальность доходов. Это следует сделать до выполнения операции, предоставив соответствующие документы.