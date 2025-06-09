Які пільги доступні ВПО

Нині для переселенців діють щонайменше 9 пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр правничої допомоги.

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1. Грошові виплати

Щомісячна державна допомога у розмірі 2 000 гривень для дорослих і 3 000 гривень для дітей та людей з інвалідністю продовжена до осені 2025 року. Її отримують особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, пенсіонери, діти.

2. Субсидія на оренду житла

Родини ВПО, які витрачають на оренду понад 20% від свого сукупного доходу, можуть розраховувати на державну компенсацію частини вартості оренди житла.

3. Компенсація за житло

Програма "єВідновлення" охоплює також тимчасово окуповані території, тож ВПО з таких регіонів зможуть подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене житло після набрання чинності оновленим законом.

Пільги для дітей-ВПО

Для дітей-ВПО діє окрема система пільг:

1. Першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти та шкіл

Таке право мають діти з-поміж ВПО і ті, хто має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Йдеться про державні/комунальні заклади дошкільної та загальної середньої освіти.

2. Безоплатне харчування в освітніх закладах

Для отримання слід звернутися до адміністрації освітнього закладу та надати копії довідки ВПО дитини чи рішення про встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

3. Безкоштовне оздоровлення чи відпочинок

Батькам/законним представникам дитини, які мають встановлену Дію, повідомлення про таку можливість надійде автоматично. Ті ж, хто не встановив застосунок, можуть отримати інформацію від органів соцзахисту за місцем обліку як ВПО.

4. Соціальна стипендія у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Для отримання цієї стипендії студенти повинні відповідати таким умовам:

навчатися за державним замовленням (за кошти державного бюджету) на денній формі навчання;

бути молодшими 23 років і включеними до рейтингу успішності;

не перебувати в академічній відпустці;

не мати академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання.

5. Першочергове поселення та знижка на проживання у студентських гуртожитках

Окремі заклади освіти також надають знижку при оплаті проживання. Інформацію про це можна отримати у приймальній комісії закладу вищої освіти або безпосередньо у коменданта гуртожитку.

6. Пільговий кредит на навчання

Діти з-поміж ВПО та діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, які зараховані на контрактну форму навчання у заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можуть отримати пільговий кредит для здобуття освіти.